Carlo Costanzia confirma que está "feliz" con Alejandra Rubio

Esta tarda Carlo Costanzia ha confirmado en exclusiva para el programa 'Así es la vida' que está conociendo a Alejandra Rubio y ha aprovechado para pedir un poco de tranquilidad mediática para que ambos puedan seguir conociéndose... minutos más tarde, la joven recalcaba sus palabras y aseguraba que ambos han acordado confirmar públicamente el romance para que cesen las especulaciones. Tras esto, Europa Press ha podido hablar con él y nos ha desvelado que está "feliz, feliz" aunque ha querido remarcar que "la felicidad es una cosa individual, si es compartida mejor, pero tiene que venir de uno mismo", pero esta situación con Alejandra está claro que suma. En cuanto a su relación, nos ha asegurado que "estamos bien, supongo" y se mostraba conciso a la hora de dar más detalles de su relación: "Ya hemos dicho lo que teníamos que decir". Además, al preguntarle si cree que Terelu Campos está contenta con la elección que ha hecho su hija, Carlo tiraba de humor para contestarnos que "no tengo ni idea, con lo que se dice en la tele a lo mejor no" y en cuanto a su madre, Mar Flores, simplemente se ha limitado a decir que "está muy bien como siempre, bellísima y hermosa y así seguirá siempre". Por último, el modelo ha querido aclarar que el testimonio de su exnovia, Jeimy, es completamente falso: "Si hay una cosa es que voy con la verdad por delante y no voy a comentar de mi vida privada" y no ha querido decir nada más cuando le hemos preguntado si quiso volver con ella la semana pasada: "Ya está todo dicho".