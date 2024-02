Barrios: "Todavía tengo mucho por aprender"

Iñaki Dufour

Madrid, 18 feb (EFE).- A sus 20 años, el centrocampista Pablo Barrios (15/06/2003, Madrid) comparte su proceso de evolución actual con una consolidación indudable en el primer equipo, en el que asume en una entrevista a la Agencia EFE que "todavía" tiene "mucho por aprender", mientras dirige su mirada hacia el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Inter, al que traspasa la condición de favorito.

Desde su ascenso a la plantilla profesional, con su primer encuentro a las órdenes de Diego Simeone el 29 de octubre de 2022 en la derrota por 3-2 con el Cádiz, ya son 47 partidos jugados entre todas las competiciones, como interior o como medio centro; 21 de ellos de titular, incluidos los tres últimos o seis de los nueve más recientes tras su vuelta a la acción después de la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda, sufrido a finales de noviembre.

"Lo veo en las tres posiciones del medio. Puede ser tranquilamente medio centro por su ritmo dinámico, su visión de juego, por su recuperación de pelota, pero tiene mucho para crecer. Está en el momento de seguir evolucionando. Necesitamos más de él. Le vamos a exigir más porque tiene para darnos más. Obviamente, estoy muy contento con el jugador. Me gusta. De chico ya lo fuimos siguiendo para estar cerca nuestro. Acompañarlo, pero exigirle", expresa Diego Simeone cuando se le pregunta por el momento del futbolista.

"Todavía tengo mucho por aprender. Tengo unos grandes compañeros en los que me puedo fijar y seguir aprendiendo. Pero sí, todavía puedo aprender muchísimas cosas", admitió a EFE el internacional sub'21, autor de tres goles y otras tantas asistencias con el primer equipo.

Dentro ese aprendizaje figura su acción final contra el Sevilla, en los cuartos de final de la Copa del Rey: el canterano condujo el balón hacia atrás, se metió en un lío, soltó el pase que le arrebató Erik Lamela y se lanzó inmediatamente al suelo para rebañar la pelota dentro del área. El árbitro, Gil Manzano, señaló la pena máxima en un primer momento, hasta que lo revisó el VAR.

"Fue una jugada muy rápida, pero yo, cuando pitó el penalti, estaba al 99 por ciento seguro de que había tocado el balón. Estaba esperando si iba a verlo para anularlo", rememora Barrios.

Después, una vez anulado, una vez concluido el encuentro, algunos de sus compañeros "se lo tomaron a coña, pero se queda en una anécdota y a aprender de ello", según explica.

En su etapa juvenil, Fernando Torres lo preparó para el salto al primer equipo. "Fue muy importante, la verdad. Me ayudó mucho. Me dio muchos consejos de lo que iba a ser el fútbol profesional respecto a lo que es el fútbol de cantera. Fue un pilar muy importante", remarca el centrocampista, que no se ha movido del once en los últimos tres choques.

Ahí apunta en San Siro, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Inter. El bloque dirigido por Simone Inzaghi, el líder de la Serie A italiana, ha jugado 33 partidos, con 25 victorias, seis empates y dos derrotas, aparte de los 72 goles a favor y los 19 tan solo en contra entre todas las competiciones.

"Es un gran equipo. Lo sabemos todos. El año pasado ya hizo un buen papel en la Champions. Nos quedará hacer las cosas muy, muy bien para poder pasar", explica el centrocampista durante la entrevista a la Agencia EFE.

Lautaro Martínez suma 23 goles en este curso. "Es un gran delantero. Esperemos que nuestros defensas hagan un gran papel para que no meta ninguno", expresa Pablo Barrios, que, cuando se le pregunta por el favorito, redirige su respuesta: "Que la gente lo diga. Nos da un poco igual. Nosotros estamos en lo nuestro. Los favoritos se lo dejamos para ellos, si quieren".

La Liga de Campeones es "un sueño" para él. Ya suma cuatro duelos en el máximo torneo continental, dos desde el principio. "Es la competición con la que todos soñamos cuando somos niños en poder ganarla. Esperamos hacer un gran papel allí para luego tener aquí la vuelta más fácil", expone sobre la eliminatoria, cuya resolución será en el Metropolitano.

La ida es en San Siro. El Atlético ha perdido cinco de sus últimos ocho partidos oficiales como visitante. Sólo ha ganado en seis de sus últimos 20 desplazamientos. "Es verdad que esta temporada nos está costando un poco fuera de casa. También aquí en casa lo estamos haciendo muy bien con nuestra gente. Toca mejorarlo porque es cierto que algunos partidos nos está costando", reconoce Barrios, entre el desgaste de tantos encuentros tan seguidos.

"Son muchos partidos. Al fin y al cabo, no te da tiempo a nada. Juegas un partido, a los tres días juegas otro. La preparación de los partidos y el descanso entre partido y partido no es lo mismo. Toca siempre estar unido para poder dar la cara siempre. El equipo está bien. A seguir así", dice Barrios, que tiene un reto este curso: "Ojalá ganar algún título". EFE

id/nam