Ancelotti: "Para ser campeón de LaLiga, no puedes perder los partidos que no puedes ganar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que que para ser campeón de LaLiga EA Sports no pueden "perder" los partidos que no sean capaces de ganar, por lo que considera que el empate de este domingo ante el Rayo en Vallecas (1-1) quizás sea "un paso positivo" para acercarse al título. "¿Críticas? ¿Cómo puedo contestar? Nosotros tenemos que ganar todos los partidos, pero para ganar una liga, los partidos que no puedes ganar no tienes que perderlos. A veces hay empates que duelen un poco, pero l final puede ser un paso positivo para ganar LaLiga", declaró en rueda de prensa. Sobre el choque, el preparador italiano indicó que empezaron "muy bien" pero que se fue complicando todo tras la pena máxima transformada por Raúl de Tomás. "Estuvimos bien con balón, marcamos gol, se podía haber marcado otro. Hasta el penalti hicimos todo muy bien, y después del penalti todo ha cambiado, ha sido un partido con muchos más duelos, con mucha más pelea, con mucha más intensidad, con interrupciones... No era sencillo buscar ideas en una situación así. Hemos peleado el partido, ha sido un empate. No nos deja contentos, pero estamos muy bien posicionados, así que calma", señaló. "Después del empate fue un partido distinto, que a nosotros no nos gusta jugar, con muchos duelos, peleas e interrupciones. Tenemos que aceptarlo, porque a veces los partidos son así. Lo importante es que hemos peleado y competido hasta el final a pesar de que no hayamos encontrado buenas soluciones en la segunda parte", apuntó. En este sentido, insistió en que "no" es "fácil" jugar en Vallecas. "Tienes que acostumbrarte a este campo, que es más pequeño y más corto. Hay que jugar un partido distinto. Estamos un poco dolidos, porque empezamos muy bien y el penalti acabó un poco con todo esto", afirmó. "Creo que hemos jugado con intensidad. El Rayo jugó un muy buen partido, intentó interrumpir el juego y le ha salido bien este planteamiento. Nosotros nos quedamos con un punto que a día hoy no nos hace felices, pero que con el tiempo puede ser positivo", prosiguió. Por último, no quiso valorar la amarilla de Eduardo Camavinga, que supone la quinta, o la expulsión de Dani Carvajal. "Es un tema que hablaré a nivel personal con los jugadores. Ha sido un partido con mucha pelea y se puede entender un poco de protesta", finalizó.