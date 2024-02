Alma Cortés Bollo asegura que su familia se encuentra "muy bien" tras conocerse su segundo embarazo

Hace tan solo días, Alma Cortés Bollo confirmaba su segundo embarazo compartiendo con todos sus seguidores de Instagram un precioso vídeo con su hija Jimena anunciando la buena nueva con ecografías y pétalos rojos: "Un nuevo San Valentín y esta vez, cargadito de amor. Aumentamos la familia". Tras esto, este jueves podíamos ver a la joven en la capital y, como de costumbre, nos confesaba que no iba a hacer ninguna declaración respecto a su situación personal, pero sonreía a la cámara dejando entrever que está viviendo uno de sus mejores momentos personales. Hoy, la hija de Raquel Bollo nos ha confesado que el motivo por el que lleva su embarazo de manera tan discreta se debe al anonimato de su pareja: "Puede ser". A pesar de ello, Alma ha agradecido a la prensa las felicitaciones y aseguraba que la familia se encuentra "muy bien, la verdad es que estamos todos muy bien". Centrada en sus estudios, la joven no descarta estudiar otra carrera al acabar Derecho: "a día de hoy me sirve muchísimo lo que sigo estudiando, que ya estoy en la recta final, y me sirve muchísimo porque mis contratos los miro yo entonces estoy muy contenta. Además, no descarto y creo que ya me queda medio año, que terminaré, tengo en mi mente estudiar más, estudiar otra carrera". La joven acudía al desfile de Paloma Suárez en la Mercedes Benz Fashion Week y nos explicaba que "me encanta, me encanta" y es que ya sabemos que el mundo de la moda "es lo que más me gusta, me dedico a redes sociales, me encanta la moda y siempre que tengo oportunidad de estar, pues estoy".