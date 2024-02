Aless Gibaja se deshace en elogios hablando de Carlo Costanzia

Alejandra Rubio está de plena actualidad debido a su romance con Carlo Costanzia y son muchos los rostros conocidos que han opinado públicamente sobre la relación de ambos. Sin embargo, hasta ahora no habíamos podido hablar con los amigos más cercanos de la joven. Este sábado por la noche pudimos preguntarle a Aless Gibaja sobre Carlo y nos confesaba que "me parece un chico guapísimo, con personalidad, tiene su propio estilo, todavía no le he conocido, me encantará tiene mucha personalidad, creo que no hay que etiquetar errores que haya cometido de su pasado". Además, en contra de lo que se ha estado diciendo estos días en televisión, el influencer ha asegurado que "Alejandra es súper inteligente, sabe lo que quiere y lo que no quiere también, es súper importante saber lo que no quieres más que lo que quieres". En cuanto a la relación de Terelu Campos con su hija Alejandra, Aless explica que "siempre acata lo que decida su hija, es increíble, he leído cosas feas como es que está enfadada, nada que ver, siempre confía en su hija desde que yo la he conocido es increíble, es una súper mamá, es una súper madre, siempre está por y para ella, o sea, increíble". También le preguntamos por el ingreso en prisión de Antonio Tejado, con el que llegó a trabajas hace años: "Yo creo que hasta que digan si ha sido él hay que esperar, confió y la gente hace leña del árbol caído es injusto, cuando un juez no haya sentenciado y haya dicho si ha sido él". Eso sí, respetando la presunción de inocencia, Aless aseguraba que "hay muchas pruebas, pero hasta que no se diga no se puede opinar, la gente lee titulares y ¡qué malo, qué malo! y por supuesto, qué malo si lo ha hecho, a una tía que es como una madre, increíble". Sobre las malas compañías con las que se juntaba en estos últimos años, el influencer nos comentaba que "yo no lo sabía, es verdad que cuando le he conocido ha sido súper simpático, amable, las malas compañías le han perdido y yo creo que ha sido el error de estar con gente tóxica, que no le aportaba nada, le restaba al final hay que estar con gente buena que te sume y no que te hundan".