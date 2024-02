Albares trata la necesidad de seguridad jurídica para la inversión española con su homóloga argentina

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este domingo con su homóloga argentina, Diana Mondino, con quien ha abordado las relaciones bilaterales y la necesidad de seguridad jurídica para la inversión española, han informado fuentes diplomáticas a Europa Press. El encuentro, que se ha producido en los márgenes de la conferencia de seguridad de Munich, ha servido para abordar tanto las relaciones bilaterales como las de la UE con América Latina y el acuerdo pendiente con Mercosur, ha indicado el ministro en la red social X. Además, según fuentes diplomáticas, Albares ha resaltado la importante inversión de las empresas españolas en Argentina y ha incidido en "la necesidad de seguridad jurídica para la inversión". "España trabaja con Argentina en beneficio de nuestros dos pueblos", ha subrayado el ministro, que ya había mantenido un breve contacto con la canciller argentina a mediados de enero en los márgenes del Foro de Davos. Esta ha sido la primera reunión formal con un miembro del Gobierno de Javier Milei, a quien no se felicitó expresamente por su victoria frente al peronista Sergio Massa el pasado 19 de noviembre. Entonces, Exteriores se limitó a desear "éxito a Argentina en esta nueva etapa" y a constatar que "los argentinos se pronunciaron democráticamente". No obstante, el Rey Felipe VI acudió a la toma de posesión del ultraliberal, como suele hacer con todos los mandatarios iberoamericanos ya desde que era Príncipe de Asturias. Además, en su comunicado, el Gobierno manifestó que "España continuará impulsando la relación con Argentina en favor del bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos, tanto en el plano bilateral como en los ámbitos iberoamericano y multilateral". En este sentido, tras las medidas económicas emprendidas por Milei y su eventual impacto para los pescadores gallegos, Albares aseguró hace unas semanas en sede parlamentaria que está "siguiendo personalmente" esta cuestión. "La pesca es un sector clave para España del que dependen muchas familias y este gobierno, no les quepa la menor duda, va a proteger sus intereses si estuvieran amenazados", aseguró, precisando que hay contactos para garantizarlo. Asimismo, el ministro manifestó que el Gobierno quiere "tener las mejores relaciones con Argentina". "Argentina, como todos los países de América Latina, son países hermanos, y más allá de cualquier gobierno, lo que quedan son los pueblos", reivindicó. Por su parte, el Gobierno de Milei también ha trasladado voluntad de mantener una buena relación con España. La canciller argentina recibió a finales de enero a la embajadora española, María Jesús Alonso Jiménez, a quien trasladó el "interés" de Buenos Aires en seguir profundizando la "asociación estratégica" con España, además de agradecer la presencia del Rey en la inauguración de Milei y el encuentro que ambos mantuvieron.