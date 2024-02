Albares traslada a su homólogo jordano compromiso español con paz y estabilidad en O.Medio

Múnich (Alemania), 18 feb (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, reiteró hoy en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich a su homólogo jordano, Ayman Safadi, el compromiso de España con la paz y estabilidad en Oriente Medio.

"Le he reiterado el compromiso de España con la paz y estabilidad en Oriente Medio: liberación de todos los rehenes, un alto el fuego permanente y el establecimiento del Estado palestino", escribió Albares en la red social X desde Múnich.

Ambos participaron este domingo en un panel sobre las relaciones entre Israel y Palestina.

Albares dijo en la conferencia que la seguridad de los israelíes y una solución al conflicto están "completamente entrelazadas", pero también los palestinos esperan tener "un Estado palestino realista".

"Eso significa una Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad palestina conectadas por un corredor con una salida al mar y con su capital en Jerusalén Este", explicó.

Safadi por su parte aseguró que el actual Gobierno israelí no quiere un acuerdo para liberar rehenes y busca continuar con la guerra en la Franja de Gaza.

"Quien quiere un acuerdo no se va (de las negociaciones) e Israel se fue (...) Personalmente creo que el Gobierno israelí actual no quiere un acuerdo de rehenes, no quiere terminar con la guerra, sino continuar", señaló en la ciudad alemana.

Safadi se refirió así a la ronda de conversaciones realizada a principios de esta semana en El Cairo en las que una delegación israelí se encontró con una de la CIA y de la inteligencia egipcia, así como el primer ministro catarí, Mohamed bin Abderrahman Al Thani.

Pero tras el primer día, la delegación israelí regresó a Tel Aviv y hasta el momento los mediadores esperan su respuesta a la propuesta del grupo palestino Hamás a un acuerdo de tregua. EFE

cae/amg