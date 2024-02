1-1. El Reims y el Lens se quedan a medias

Redacción deportes, 18 feb (EFE).- El Reims y el Lens se quedaron a medio camino de su objetivo en el estadio Auguste Delaune y firmaron un empate insuficiente para ambos, en la vigésima segunda jornada de la Ligue 1.

Salió con un punto el conjunto visitante de Franck Haise que, en el tiempo añadido de la primera parte, igualó por medio de Wesley Said el tanto encajado cinco minutos antes por Oumar Diakite y que puso en ventaja al Reims de Will Still.

La igualada mantiene al Lens, que llevaba tres triunfos seguidos, en la sexta posición de la tabla, en zona europea, pero con solo dos puntos de ventaja sobre el Stade Rennes.

El Reims, por su parte, suma cuatro encuentros sin ganar. Es octavo. EFE

