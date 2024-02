Sevilla celebrará el 20 de febrero el centenario del primer partido de la selección española en la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla conmemorará el próximo 20 de febrero (11.00 horas) los 100 años del primer partido de la selección española de fútbol masculino en la ciudad, y lo hará con unas jornadas que reunirán a varios clubes centenarios de Andalucía. Aquel partido fue un España-Portugal celebrado el 16 de diciembre de 1923, que se saldó con victoria el equipo español por 3-0 y que se celebró en un momento de gran transformación de la ciudad, que se preparaba para acoger la Exposición Iberoamericana de 1929. Con ocasión de este centenario, el Ayuntamiento ha organizado una jornada para el 20 de febrero y en la que se recordará aquel primer encuentro en tierras andaluzas. Una efeméride que también se proyecta al futuro, ya que Portugal y España, junto a Marruecos, concurrirán conjuntamente como países anfitriones del Mundial de 2030. La jornada, que tendrá lugar en el Casino de la Exposición, reunirá a antiguos jugadores internacionales, clubes de fútbol sevillanos y andaluces, así como representantes del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Puerto de Sevilla. España ha logrado en Sevilla algunos de esos logros para la historia, tan necesarios hasta ese gol de Iniesta en el Mundial de 2012 en el que tuvo una participación relevante Jesús Navas, todavía internacional en activo y jugador leyenda del Sevilla FC. La Selección ha jugado hasta la fecha 87 partidos en Andalucía, celebrados en diferentes escenarios. Entre otros, el Estadio de La Cartuja de Sevilla, una sede no oficial pero que alberga muchos de sus partidos. A final de mes, sin ir más lejos, acogerá a la Selección Femenina, actual campeona del Mundo, en sus duelos de la Women UEFA Nations League. La Jornada, con apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, pivotará alrededor de dos mesas redondas. Una mirando a la efeméride y lo que ha significado a lo largo de estos 100 años la relación de la Selección con Sevilla como ciudad 'talismán', hasta el punto de ser considerada 'Jugador Número 12'. Un segundo encuentro avanzará hacia el Mundial 2030 y las oportunidades que representa para Sevilla y Andalucía. El periodista y comunicador Jesús Márquez conducirá el evento, que contará en su primera mesa con la edil de Cultura y Deporte, Minerva Salas; los ex internacionales Carlos Marchena y Rafael Gordillo; y representantes de clubes andaluces. La segunda mesa, mirando al 2030, contará la participación de Isabel Sánchez, directora general de Eventos e Instalaciones de la consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Jesús Vázquez, presidente del Recreativo de Huelva, club Decano en representación de todos los equipos centenarios de la comunidad; Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria y ex presidente de la Sociedad Estadio de La Cartuja; y una representación de la Delegación de Turismo de Sevilla. Además de todos los clubes centenarios de la Comunidad, al acto están invitados Recreativo de Huelva, Sevilla FC, Real Betis, CD Alhaurino, Cádiz CF, Algeciras CF, La Palma CF, Balompédica Linense, Real Jaén, Coria CF, Mairena, Vélez CF. CD Ronda y Ayamonte; numerosos internacionales de las diferentes provincias andaluzas, además de representantes de la autoridad portuaria y del mundo empresarial.