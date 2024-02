Scholz asegura que el precio de una victoria rusa sería "muy superior" al del apoyo a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha asegurado este sábado que el precio "político y económico" de una victoria por parte de Rusia en Ucrania sería "muy superior" al que supone seguir prestando asistencia a Kiev en el marco de la invasión. "¿Estamos haciendo lo suficiente, dado que sabemos muy bien lo que significaría la victoria de Rusia en Ucrania?", ha aseverado el mandatario alemán en su intervención durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Así, ha alertado de que dicha victoria podría implicar el "fin de Ucrania como Estado libre, independiente y democrático, la destrucción de nuestro orden pacífico en Europa y (...), no menos importante, un estímulo para que todos y cada uno de los autócratas del mundo utilicen la fuerza para resolver conflictos". "La amenaza de Rusia es real. Por eso nuestras capacidades de disuasión y defensa tienen que ser creíbles y seguir siéndolo. Los europeos deben hacer más en materia de seguridad", ha aseverado. En este sentido, ha afirmado que no desea "un conflicto entre Rusia y la OTAN", por lo que "los países que apoyan a Ucrania han estado de acuerdo desde el principio en la importancia de no enviar tropas propias al país", según ha recogido la agencia de noticias DPA. Por otra parte, ha advertido contra la idea de "relativizar" el compromiso de la OTAN con la defensa conjunta. "Permítanme dejarlo claro: cualquier forma de relativizar la garantía de asistencia mutua de la OTAN sólo beneficiará a quienes, como (Vladimir) Putin, quieren debilitarnos", ha aseverado.