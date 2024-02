Rusia derriba nueve drones ucranianos sobre las regiones de Kaluga y Belgorod

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han interceptado en la madrugada de este sábado cuatro drones ucranianos en varios distritos de la región de Kaluga, han informado las autoridades locales. "Esta noche, nuestros sistemas de defensa aérea han derribado cuatro vehículos aéreos no tripulados en la zona de Liudinovo", ha indicado el gobernador regional, Vladislav Shapsha, a través de Telegram. Shapsha ha asegurado en el mismo mensaje que no ha habido víctimas y que tampoco se han producido daños de infraestructura, de acuerdo con los informes proporcionados por los equipos operativos que se han desplazado hasta el lugar. Según los equipos de emergencias que se encuentran en el lugar, añadió Shapsha, el suceso no ha dejado víctimas humanas ni daños materiales. El mismo gobernador ha agregado en un mensaje posterior que, "además de los cuatro vehículos aéreos no tripulados destruidos esta noche, esta mañana otro vehículo aéreo no tripulado fue destruido" en el distrito de Liudinovo". Asimismo, ha explicado, otros "dos drones han sido destruidos en el distrito de Kozelsky", ataque que se ha saldado también sin daños materiales ni humanos. Previamente, el gobernador regional de la ciudad rusa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, había notificado que otros dos drones del Ejército ucraniano habían sido abatidos en la provincia fronteriza. "En el distrito urbano de Gubkin, nuestro sistema de defensa aérea ha funcionado y dos vehículos aéreos no tripulados tipo avión han sido derribados en el área del pueblo de Wislaya Dubrava", ha explicado. Al igual que en los otros casos, "según datos preliminares, no ha habido víctimas ni daños", aunque "se ha declarado alerta de misiles en toda la región de Belgorod" y se ha recomendado a la población "refugiarse en habitaciones sin ventanas y con paredes macizas" si se encuentran en sus hogares, evitando acercarse a las ventanas, y "buscar refugio u otros lugares seguros" en caso de estar al aire libre.