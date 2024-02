Previa del Rayo Vallecano - Real Madrid

El Real Madrid visita este domingo al Rayo Vallecano en la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2023-2024, un duelo al que los merengues llegan como fuertes líderes tras golear al Girona, aunque su reciente compromiso de Champions generó algunas dudas por el nivel mostrado, por lo que deben seguir firmes y mantener o ampliar su colchón en la tabla, mientras que los rayistas estrenan entrenador, Iñigo Pérez, con el que desean enderezar su rumbo para no meterse en un problema. El Estadio de Vallecas acoge este domingo, a la hora del vermú (14.00), un Rayo-Real Madrid importante para los objetivos de ambos conjuntos. Para los blancos, para mantener su condición de fuerte líder del campeonato doméstico, aunque con bajas importantes y cuatro días después de la ida de octavos de Champions. Para los locales, porque necesita los tres puntos para no caer demasiado en la tabla y empezar con buen pie la 'era Iñigo Pérez'. En una semana marcada por la noticia de la salida de Kylian Mbappé del PSG este verano, los merengues vencieron por la mínima (0-1) en Leipzig para dar el primer paso en los cruces de la Liga de Campeones. Aunque lo hizo sufriendo, por una gris versión, y viendo como se anuló un tempranero tanto inicial de los alemanes por un fuera de juego por interferencia que suscitó mucha polémica. Como se prevé en Vallecas, Ancelotti no rotó en Alemania, después también del 4-0 del pasado fin de semana al Girona para encauzar el camino hacia el título de Liga. Y es que el conjunto madridista se puso líder con cinco puntos de ventaja sobre los gironís, ampliando también la distancia sobre FC Barcelona --a 10 puntos-- y Atlético de Madrid --13 puntos--, teóricos rivales por el trofeo. Goleada plácida del Real Madrid, que sin embargo pago un peaje quizá demasiado caro. El inglés Jude Bellingham convirtió un doblete ante el Girona, pero cayó lesionado con un esguince de alto grado que le alejará de los terrenos de juego unas tres semanas. Su relevo natural es Brahim, y así fue en Leipzig, donde el malagueño hizo un gol de ensueño, aunque tampoco acabó el partido por un problema en el sóleo que le impedirá estar en Vallecas. Los merengues defienden en el feudo rayista una solidez defensiva que, pese a las bajas, ha recuperado en las últimas semanas. Y es que en los últimos cinco partidos, solo han encajado dos tantos, con tres porterías a cero. Todo ello, pese a las numerosas y sensibles bajas en la zaga, que Ancelotti está salvando con soluciones de urgencia. Además de las bajas de Éder Militao y David Alaba, el Real Madrid visita Vallecas sin el sancionado Ferland Mendy, mientras que Antonio Rüdiger es seria duda por una fuerte contusión en el vasto. Así, salvo la entrada de Fran García y la elección entre Joselu y Luka Modric, los cambios obligados, el técnico italiano mantendrá el once de Leipzig, teniendo en cuenta que recibirá al Sevilla dentro de una semana, para después visitar al Valencia, antes de la vuelta de octavos de Champions. EL RAYO RECURRE A IÑIGO PÉREZ PARA VOLVER A GANAR Enfrente estará un Rayo Vallecano necesitado de puntos y victorias, que estrena ante el Real Madrid nuevo entrenador. Y es que tras la destitución de Francisco Rodríguez, el joven Iñigo Pérez, segundo de Andoni Iraola --ex entrenador del Rayo-- se hizo cargo del banquillo rayista. Y en la afición hay esperanza e ilusión por ver de nuevo al equipo jugar como el año pasado con el técnico vasco, aunque habrá que esperar para ver si el navarro introduce cambios significativos. No hay demasiado tiempo para experimentos, ya que la misión principal del nuevo entrenador será dejar atrás la actual racha negativa, con un solo triunfo en los últimos 14 partidos. Además, un triunfo les permitiría empezar a construir su fortaleza como local, ya que solo ha ganado un partido en casa esta temporada --ante el Alavés (2-0), en septiembre--. En el último partido ante el Mallorca, el Rayo encadenó tres derrotas seguidas, después de un gol 'in extremis' de Vedat Muriqi, otro encuentro en el que no estuvieron demasiado acertados de cara a gol --tres goles en cinco partidos--. También es una asignatura pendiente la solidez atrás, con un rendimiento defensivo muy pobre --dos porterías a cero en ocho encuentros--. No obstante, los franjirrojos recordarán el partido de la primera vuelta, con un 0-0 que significó el primer tropiezo del Real Madrid en casa este curso. Además, el Rayo ya venció al Real Madrid en Vallecas la temporada pasada (3-2), un espejo en el que mirarse. En esta ocasión, con la bajas muy probable de Pep Chavarría por lesión, mientras el veterano Óscar Trejo apunta a titular, con la duda de si el ariete será Sergio Camello o Raúl de Tomás. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; Valentín, Ciss, Trejo; Palazón, Camello y Álvaro García. REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Nacho, Fran García; Kroos, Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo y Vinícius. --ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego). --ESTADIO: Vallecas. --HORA: 14.00/Movistar+ LaLiga.