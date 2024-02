Pepe Navarro, demoledor con Ivonne Reyes, advierte que llegará a donde haga falta para demostrar que es una mentirosa

Varapalo para Pepe Navarro, ya que la justicia ha dado la razón a Ivonne Reyes en la demanda que el presentador interpuso por derecho al honor y a la intimidad por unas declaraciones de la venezolana en la revista 'Lecturas' en 2019. El concursante de 'El Desafío', que pedía 60.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, ha sido condenado a pagar las costas después de que el Tribunal Supremo -al que recurrió al perder el juicio en primera y segunda instancia- se haya pronunciado a favor de la madre de Alejandro Reyes. Lejos de tirar la toalla, Pepe ha reaparecido y, demoledor con Ivonne, ha anunciado que seguirá su lucha y llegará hasta donde haga falta para demostrar que la modelo le ha "calumniado": "Me parece que se ha atentado gravemente contra mis derechos fundamentales y voy a recurrir al Constitucional, y si es necesario iré a Europa, eso no se va a quedar así" advierte. Y es que a pesar de que la justicia se ha posicionado con la venezolana, el comunicador sigue manteniendo que "una persona se pegue 12 años machacándote, insultándote y calumniándote basada en una mentira, debería de mirarse". "Una persona que es capaz de hacer lo que está haciendo, engañar a su hijo como lo está haciendo, es moralmente impresentable. Ella sabe que es mentira todo y no es capaz de solucionarlo" ha sentenciado implacable, afirmando que Ivonne es "una persona que deja mucho que desear" y además "está engañando a la justicia o se está aprovechando de la justicia". Dejando claro que no hay ninguna posibilidad de solucionar las cosas con la madre de Alejandro, Pepe confiesa que sin embargo su interminable guerra mediática y judicial ya no le afecta. "Son muchos años en esto, aguantando a esta señora, salir, insultarte* pero no me afecta. ¿No me veis más guapo, más atractivo? También es acostumbrarse, a mí me preocupaban más mis hijos, pero ellos lo saben todo, están al tanto, y lo único que uno me dice, 'te ha salido un grano en el culo'" ha explicado entre risas. Además, Pepe ha anunciado que dos de sus hijos -los que tiene con Eva Zaldívar- se verán las caras próximamente con Ivonne en los juzgados después de que ella insinuase que el presentador no era el padre de Marlo: "Por esa barbaridad que dijo que uno de los hijos no era mío, fíjate las barbaridades que llega a decir esa señora. Es inmoral, es totalmente inmoral". "Ya es como un chiste. Al final es lo que tiene la vida, los dramas y el tiempo lo convierten en comedia, esto es una especie de drama, una barbaridad que lo peor es que nosotros lo convertimos en comedia, es un drama para el chaval, debería saber quién es su padre, ella tendría la obligación de decirle quién es su padre" ha sentenciado, volviendo a repetir una vez más que Alejandro no es su hijo. Cambiando de tema, Pepe se ha pronunciado sobre el momento convulso que atraviesa Mar Flores, con la que ha hecho muy buenas migas a raíz de coincidir en 'El Desafío'. "Ella está acostumbrada a esos momentos delicados, aunque no son agradables y es muy duro enfrentarse a ua cosa así, pero es una mujer muy fuerte. Tiene un coco muy bien estructurado y duro" ha asegurado, mostrando su apoyo incondicional a la modelo.