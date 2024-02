Netanyahu afirma que no atacar Rafá sería como "perder la guerra"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha argumentado este sábado que pedir al Gobierno que no ataque la región de Rafá, en el extremo sur de la Franja de Gaza, sería como pedirle que "perder la guerra". "Quienes quieren evitar que operemos en Rafá esencialmente nos están diciendo 'perded la guerra'. No voy a permitir que ocurra. No vamos a capitular ante ninguna presión", ha apuntado en rueda de prensa desde Jerusalén, según recoge la prensa israelí. Estados Unidos ha advertido de que no apoyará una operación militar israelí de calado en Rafá a menos que haya medidas claras que garanticen la seguridad de los más de 1,3 millones de desplazados que se hacinan en la zona. "Hay mucho espacio al norte de Rafá" para los desplazados, ha argumentado. Nentayhau se ha referido así al ataque del viernes en el que murieron dos personas en una para de autobús en el sur de Israel para argumentar que "el país entero es frente" de guerra. "La victoria está al alcance de la mano", ha remachado antes de defender de nuevo la "fuerte presión militar y las duras negociaciones" como fórmula para lograr la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. "Vamos a seguir así hasta que liberemos a todos", ha advertido. Solo la "victoria total" será un mensaje adecuado para los enemigos de Israel. El mandatario israelí se ha referido a las "delirantes" condiciones planteadas por Hamás para un alto el fuego que supondrían la "derrota" de Israel. "Evidentemente no vamos a acceder. Cuando Hamás renuncie a sus delirantes demandas podremos avanzar", ha añadido. Netanyahu ha subrayado además que "no capitularemos a los dictados internacionales" en referencia a las propuestas para la creación de un estado palestino que conviva en paz con el estado de Israel. "No habría mayor premio para el terror" que reconocer al estado palestino, como han hecho varios países. "Solo se logrará un acuerdo en conversaciones directas entre las dos partes, sin condiciones previas", ha advertido. Netanyahu ha asegurado que solo "una minoría de israelíes" están a favor de la "división", en referencia a las protestas a favor de una cuerdo para la liberación de los rehenes y para pedir elecciones anticipadas, mientras que el dirigente pide "unión" para superar esta situación.