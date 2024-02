María José, madre de Antonio Tejado, acude a prisión a reencontrarse con él

Tras su ingreso en prisión hace unos días por ser presuntamente el autor intelectual del asalto en la casa de su tía, María del Monte, la madre de Antonio Tejado ha acudido este sábado a la prisión de Sevilla 1 junto a la última pareja de su hijo, Samara, para reencontrarse con él tras este huracán mediático. María José esperaba junto a Samara para tener ese cara a cara con su hijo y, durante la espera, recibía una llamada telefónica que atendía con el semblante serio hasta que se terminaba derrumbando por los nervios y la delicada situación que vive toda la familia. Completamente hundida, la madre de Antonio se dejaba ver muy afectada minutos antes de reencontrarse con su hijo en prisión. Mientras, Samara, quien ha pedido a los medios de comunicación que la dejen tranquila porque quiere permanecer en un segundo plano, se mostraba cabizbaja y algo nerviosa. María José ha sido uno de los apoyos principales de Tejado en los momentos más difíciles de su vida. No solo porque le ha ayudado económicamente cuando más lo necesitaba, también porque le ha defendido en los platós de televisión como nadie y ahora, vuelve a demostrar que confía plenamente en su hijo. De hecho, hace unos días recalcaba que ante todo hay que respetar la presunción de inocencia, dejando entrever que hasta que no se aclare todo este lío judicial no se puede hablar de su hijo como el autor intelectual del robo que sufrió su cuñada, María del Monte, el pasado verano.