Los sindicatos argentinos barajan una nueva huelga general contra las medidas de Milei

Los principales sindicatos argentinos estudian la convocatoria de una nueva huelga general para protestar contra las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Javier Milei. El cosecretario general de la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), Héctor Daer, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la convocatoria y ha adelantado que habrá "conflictos" en cada sector para pedir aumentos salariales. Otro de los cosecretarios del sindicato, Pedro Moyano, ha explicado que la cuestión de una nueva huelga general "se está discutiendo" y ha señalado como fecha posible los mese de marzo o abril. "Que se prepare, porque no nos vamos a cruzar de brazos", ha advertido, según recoge el diario argentino 'La Nación'. "El Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida", ha añadido Daer en una entrevista en Radio Mitre. En particular han criticado la reunión "parodia" del Consejo del Salario para debatir una subida del salario mínimo. Daer en particular ha denunciado que los empresarios no ofrecieron ninguna cifra en "connivencia" con el Gobierno, mientras que los sindicatos pidieron un aumento del 85 por ciento, hasta los 288.600 pesos (unos 320 euros). Asimismo han criticado la celebración del superávit fiscal publicitado para enero por el Gobierno porque "no han pagado nada" de lo que por ley debe abonar. "No mandó un peso a comedores, licuó jubilaciones, licuó salarios. Si ese es el rumbo, me parece que no va a mejorar nada, va a ser un país absolutamente empobrecido", ha advertido Daer. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, también se ha referido a la posibilidad de nuevas movilizaciones y ha advertido de que el peor error que pueden cometer es "abandonar la calle". "Frente a un presidente como Javier Milei, que sostiene que el Estado es una asociación criminal, que es el principal enemigo a vencer, el peor error que podríamos cometer los estatales es abandonar la calle. Hemos definido una nueva jornada nacional de lucha para la última semana de febrero", ha adelantado. El pasado 24 de enero Argentina ya vivió un paro general de media jornada convocado contra la ley ómnibus y el DNU 70/2023 que aglutinan el paquete desregulador que impulsa el Gobierno de Milei.