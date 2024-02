La defensa aérea rusa derriba cinco drones ucranianos sobre la región de Briansk

Los sistemas de defensa aérea de Rusia han derribado este sábado cinco vehículos aéreos no tripulados del Ejército ucraniano en la región de Briansk, según ha informado el gobernador regional en su canal Telegram. "Se ha detenido el intento de los terroristas ucranianos de llevar a cabo un ataque con un vehículo aéreo no tripulado", ha explicado el político local, Alexander Bogomaz. Bogomaz ha precisado en el mismo comunicado que "las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa ruso han destruido cinco vehículos aéreos no tripulados de tipo avión sobre las regiones de Pogarski, Klintsovski y Briansk". Durante el ataque, ha aclarado, "no ha habido víctimas ni daños", aunque los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar. Previamente, este mismo sábado, las autoridades regionales de Kaluga y de Belgorod han informado a través de sus respectivos canales en la misma plataforma la neutralización de otros nueve drones en ataques a varios distritos de ambos territorios que se han saldado también sin daños.