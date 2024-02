La Berlinale se pasa al drama con 'From Hilde, with love' y 'Another end'

Berlín, 17 feb (EFE).- La Berlinale se pasó al drama en su tercera jornada con los estrenos de la alemana 'From Hilde, with love', que recoge la historia real de una resistente antinazi y la distópica 'Another End', protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, ante de cerrar el día con la francesa 'L'Empire'.

En la cinta del realizador alemán Andreas Dresen (Rabiye Kurnaz vs. George Bush, 2022), Liv Lisa Fries (Babylon Berlin) interpreta la figura real de Hilde Coppi, parte de un grupo de jóvenes comunistas alemanes detenidos y ejecutados por sus actividades subversivas contra el régimen nazi.

La aprensiva y retraída Hilde vive un verano de amor y amistad antes de ingresar, embarazada, en prisión, donde el nacimiento de su hijo le hace sacar fuerzas de flaqueza y crear un espacio de dignidad y humanidad aún en las circunstancias más duras.

En una rueda de prensa, Dresen explicó a los periodistas, muchos de los cuales reconocieron haber llorado durante la durísima cinta, que había evitado a propósito "las imágenes en sepia de hordas nazis que dan palizas".

Estas permiten "que uno se pueda esconder muy bien, porque puede decirse que no tiene nada que ver con ellos", señaló, por lo que decidió contar su historia sin usar elementos históricos como marchas nazis o esvásticas y centrarse por el contrario en un grupo de jóvenes corrientes.

Dresen apuntó que un régimen como el nazi se sustenta sobre "millones de pequeños oportunismos", por lo que quería su filme permitiera a los espectadores verse reflejados tanto en los personajes que resisten, como en los que forman parte del sistema y preguntarse "dónde estaría yo".

'Another end', del realizador italiano Piero Messina (La Espera, 2015), retoma la pregunta sobre qué es lo que nos hace ser nosotros mismos que ya había lanzado el día anterior, también en clave de ciencia ficción, 'A different man'.

Pero mientras que la cinta de Aaron Schimberg interrogaba si una cara distinta nos convierte en una nueva persona, la de Messina plantea si seguiríamos siendo los mismos si nuestra conciencia fuera trasplantada, después de muertos, al cuerpo de otro.

Gael García Bernal ('Amores perros', 'Y tu mamá también', 'Babel'), interpreta a un hombre que no es capaz de superar el duelo provocado por la pérdida de su novia y decide traerla de vuelta -en teoría solo temporalmente- gracias a una nueva tecnología.

Ésta permite "reencarnar" los recuerdos de la difunta en el cuerpo de otra mujer (Renate Reinsve, quien precisamente es también la actriz protagonista de 'A different man'), pero cuando el tiempo que tienen juntos llega a su fin, el personaje de García Bernal no está dispuesta a dejarla ir una vez más.

El mexicano, sin embargo, recalcó en una rueda de prensa que en la vida real no actuaría como su personaje.

"En la cultura occidental pensamos que el cuerpo no es una persona, sino una especie de vasija desechable", reflexionó y señaló que la película "desafía" esta idea de una forma "muy sensorial e instintiva".

"El cuerpo es también parte de la persona, la complejidad biológica es parte de la vida", destacó, pues ambos aspectos, según dijo, no son tan fáciles de separar.

Por todo ello, la cinta de Messina es "profunda y sumamente romántica", indicó García Bernal, para quien "hay pocas películas tan románticas hoy en día".

Los dos dramas siguieron a una jornada de festival marcada por las tragicomedias y que remató 'Hors du temps' ('Suspended time'), del realizador y guionista francés Olivier Assayas y ambientada al inicio de la pandemia de covid.

Dos hermanos y sus parejas regresan al hogar de sus padres, donde deben lidiar con el pasado que sale a su encuentro y con sus diferentes formas de enfrentarse al virus y a la incertidumbre que trae consigo.

"Es más autobiográfica que ninguna otra película que haya hecho", declaró Assayas, que según dijo en la presentación intentó reflejar de la manera "más realista" posible las emociones que él mismo experimentó al regresar a la casa familiar durante el confinamiento y su relación con su hermano.

Este sábado la sección de competición de la Berlinale se cerrará con 'L'Empire', del también francés Bruno Dumont (Humanité, Flandres).

Protagonizada por Lyna Khoudri y Anamaria Vartolomei, parte de la llamativa premisa de un pueblecito de pescadores francés cuyos habitantes secretamente han sido poseídos por alienígenas. EFE

cph/amg

(foto) (vídeo)