Kiko Rivera guarda silencio al preguntarle por la detención de Antonio Tejado

Coincidieron en la casa de 'GH VIP', pero ya se conocían de antes. Kiko Rivera ha mantenido su amistad con Antonio Tejado en estos últimos años, de hecho, esta semana hemos podido ver como el dj acudió también alguna vez al gimnasio a boxear con él, pero no sabemos qué opina de su detención. Este fin de semana hemos podido preguntarle al hijo de Isabel Pantoja por el ingreso en prisión de Tejado y lo cierto es que ha querido quedarse al margen de esta polémica, pero si ha lanzado un mensaje ante las cámaras. "Pregúntale a su familia, a mí no, desde luego", dejando claro que no quiere saber nada de este tema y que no tiene ninguna información al respecto. Además, ha guardado silencio la preguntarle si estaba invitado a su cumpleaños, que se celebró el fin de semana pasado, y si le ha sorprendido que esté implicado en el robo de María del Monte. Tampoco ha desvelado qué opina de que su madre, Isabel Pantoja, vaya a comenzar con los trámites de venta de la finca Cantora, algo que también le afecta a él y con lo que estaría dispuesto a colaborar con la tonadillera. De esta manera, Kiko ha demostrado su indiferencia ante las cámaras sobre la detención de su amigo y sigue guardando silencio ante todas las polémicas que ha protagonizado su madre en los últimos meses.