Juezas y Jueces para la Democracia defiende la preparación del nuevo juez que ocupará su plaza en Barbate

La coordinadora de Juezas y Jueces para la Democracia en Andalucía occidental (JJpD), Carmen Nisa, ha defendido la preparación y la formación del nuevo magistrado que ocupará su plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Barbate (Cádiz), donse se instruye la causa contra los ocho detenidos por arrollar con una narcolancha a una embarcación de la Guardia Civil, provocando el fallecimiento de dos agentes y lesiones a varios más. En declaraciones a Europa Press, Nisa ha pedido "confianza" en la formación de este juez y de todos los magistrados del sistema judicial, en general, ya que "la exigencia para llegar a donde ha llegado es mucha". De esta manera, ha tratado de poner en valor las capacidades con las que su compañero de carrera asumirá el cargo en unas dos semanas, una vez que la actual jueza en Barbate cambie de destino. Como ha manifestado la coordinadora de JJpD en Andalucía occidental, "no se puede poner en duda la formación de los jueces con tanta naturalidad, porque no es cierto", incidiendo en que los jueces de las últimas promociones son "los más preparados que hemos tenido" debido al tipo de formación que reciben y también "por la influencia de la Unión Europea, que nos hace también ser jueces de Europa". Así, ha explicado que además de la formación teórica con la que cuentan y las oposiciones que realizan, estos magistrados deben desarrollar dos años de formación práctica en la escuela judicial y el juzgado, por lo que el nuevo juez que llegará a Barbate estará "muy preparado" y con una formación "muy completa". "El compañero llegará con muchas ganas de trabajar y con mucho conocimiento. Va a hacer una labor increíble, no hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda", ha aseverado. Nisa ha advertido que es "muy peligroso" para el ciudadano y el Estado, que "no se confíe en la calidad de quien juzga" porque con ello "se pone en riesgo el Estado que tenemos", del que ha reconocido "hay cosas que mejorar" pero insistiendo en esa "protección" de la democracia, de la que también forma parte del Poder Judicial que es uno de los tres poderes del Estado. Sobre la situación de los juzgados en la provincia de Cádiz y en especial en el Campo de Gibraltar, desde la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia en Andalucía occidental, su coordinadora ha visibilizado la "sobrecarga" que hay de causas y que "no permite dedicarse a un asunto en profundidad" porque sino "se paralizaría el juzgado", como puede ocurrir en mixtos como el de Barbate, donde además de causas ordinarias por lo civil, hay casos de narcotráfico como el de los dos guardias civiles asesinados. La responsable de esta asociación ha coincidido con lo expresado por otras asociaciones, que han pedido la apertura de más juzgados y más medios para afrontar las numerosas causas que llegan a sus salas, la representante de JJpD ha solicitado también "complementos económicos, mejora de medios y una cierta estabilidad" que permitan a los jueces permanecer "más años" en un mismo sitio y no haya determinados juzgados, como el de Barbate, que sea un destino "de paso".