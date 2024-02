Jesulín de Ubrique ofrece una charla taurina con la que hace un recorrido a su trayectoria profesional

En el contexto de la semana taurina en Osuna, este viernes se celebró una charla en la Casa de Cultura, y acudió Jesulín de Ubrique para hablar de su carrera profesional en el ruedo. Muy emocionado y echando la vista atrás a sus comienzos, el torero desveló detalles muy personales de todo lo que ha vivido en el mundo de la tauromaquia. Jesulín se emocionaba la recordar cómo su padre lo dio todo por su futuro como torero: "Mi padre fue campeón de tiro al plato y mi padre vendió sus dos escopetas para comprarme a mi..." y también desveló que le devolvió el favor: "El primer dinero que yo gané fue para pagar la deuda que teníamos con rocío jurado... pero lo siguiente que yo pude comprarle a mi madre un piso y a mi padre las dos mejores escopetas que hay". El diestro explicó que fue un pionero al hacer corridas de toros para el público femenino, a pesar de las críticas que recibió por ello: "Si yo tengo un público femenino que siempre me ha apoyado, pues yo de una manera desinteresada... monté una corrida gratis para ella, claro, pero al final eso se convirtió en un marketing que fue una idea mía y que muchos que criticaron, que hicieron un contrato como derecho de imagen". En cuanto a la relación que ha tenido con sus compañeros de profesión, Jesús aseguraba que "a mí, el compadreo, no me ha ido. De hecho, no tengo amigos toreros conocidos", tanto es así que aseguraba: "Conocidos muchos. Respeto a todos. ¿Amigos? ninguno. Mis amigos los he escogido". También tuvo palabras para su familia, de la que destacó su humildad y de cómo lo ha recordado siempre para conseguir ganancias sin tener que rebajarse: "Nosotros hemos vivido quince, catorce años en una casa de alquiler como este salón, felices como perdices y contentos. Que he tenido la oportunidad de comprar un piso, como si le tengo que comprar veinte, no le robaba nada a nadie, me jugaba la vida". Después de la charla, pudimos hablar con el marido de María José Campanario y nos desveló que descarta volver a torear vestido de luces: "No entra en mis planes, para nada, la verdad. No, sería algo, no, en principio no tengo ninguna intención, pero sí tornear mis festivales". Al preguntarle por su celebración de San Valentín con María José, nos respondió de manera tajante: "Todo bien, no doy detalle", dejando claro una vez más que quiere preservar ese lado de su vida privada.