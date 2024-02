Embajador de Rusia está "seguro" de que Ecuador no enviará armamento a Ucrania vía EE.UU.

Quito, 16 feb (EFE).- El embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, se mostró este viernes "seguro" de que Ecuador no enviará armamento soviético a Ucrania a través de Estados Unidos, que a cambio le entregaría equipamiento militar nuevo estadounidense valorado en unos 200 millones de dólares.

"Estoy seguro de que el Gobierno ecuatoriano no está dedicado a enviar armamento a un conflicto, teniendo en cuenta su estatus de neutralidad y el papel importante de Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad (de las Naciones Unidas", manifestó Sprinchan a periodistas.

"Tiene (Ecuador) una gran responsabilidad y compromiso de contribuir a la solución de conflictos en el mundo por vías pacíficas y por instrumentos diplomáticos", añadió el diplomático ruso.

Sprinchan hizo estas declaraciones tras reunirse en Guayaquil con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y con la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, donde trataron el levantamiento de las suspensiones de Rusia a cuatro empresas de exportación de banano de Ecuador.

Tanto Sprinchan como Sommerfeld desligaron en sus declaraciones ambos temas al afirmar que no están relacionados, y que la cuestión del banano viene por alertas y preocupaciones de la agencia fitosanitaria rusa que durante meses y años no habían sido debidamente atendidas por las autoridades ecuatorianas, según el diplomático ruso.

En declaraciones citadas por medios oficiales de Rusia, el embajador de Rusia señaló tras su reunión con Noboa que la parte ecuatoriana confirmó que Ecuador no puede verse implicado en la guerra entre Ucrania y Rusia y que su postura es no enviar armas y municiones a zonas de conflicto.

Fue a finales de enero cuando Noboa desveló sus planes de entregar a Estados Unidos equipamiento militar soviético que llamó en su momento "chatarra" para a cambio recibir nuevos equipos estadounidenses por valor de 200 millones de dólares.

Asimismo, Sommerfeld llegó a asegurar que este intercambio de equipamiento militar no violaba ningún tratado internacional porque "no está operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar".

Posteriormente, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan, confirmó el material militar soviético que entregase Ecuador se destinaría a apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Entre las especulaciones sobre los equipos que formarían parte de esta entrega están un conjunto de helicópteros Mi-17 del Ejército ecuatoriano.

La portavoz rusa del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, declaró el miércoles 8 de febrero que esta decisión del Gobierno de Daniel Noboa dañaría las relaciones entre Rusia y Ecuador.

"En el caso de entrega de bienes militares a una tercera parte, Ecuador violará sus compromisos internacionales, y esto conllevará consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral", afirmó Zajárova en rueda de prensa.

Según la representante diplomática, el Gobierno ruso transmitió al ecuatoriano su posición al respecto de estos suministros "indicando los puntos concretos de los acuerdos y contratos", vinculados a los suministros militares rusos a Ecuador que violaría la nación suramericana en caso de reexportarlos a Estados Unidos.

Zajárova argumentó el malestar de Moscú con el hecho de que "si se tratara de chatarra, como la llaman en Ecuador, difícilmente Washington propondría su cambio por equipos modernos, por cierto, por una cantidad bastante alta. Esperemos que Quito lo entienda así". EFE

fgg/laa