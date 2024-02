El equipo de Navalni denuncia el "asesinato" del opositor ruso y exige la entrega del cuerpo a su familia

Kira Yarmish, portavoz y colaboradora habitual del dirigente opositor ruso Alexei Navalni, ha confirmado este sábado el fallecimiento de éste el viernes 17 de febrero, que describe además como "asesinato" y ha pedido la entrega de su cuerpo. "Alexei Navalni fue asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14.17 horas, según el mensaje oficial de la madre de Alexei", ha indicado Yarmish en un comunicado publicado en X, antes Twitter. "Un trabajador de la colonia (penal) ha informado de que el cuerpo de Navalni está ahora en (la ciudad de) Salejard. Ha sido trasladado por investigadores del Comité de Investigación. Ahora están realizando una 'investigación' con él", ha añadido Yarmish. La portavoz de Navalni ha exigido que el cuerpo del opositor "sea entregado a su familia de inmediato". Yarmish ha publicado además que la madre de Navalni y su abogado "han llegado al depósito de cadáveres de Salejard". El mensaje publicado en X viene acompañado de una fotografía del edificio. "Está cerrado, pero la colonia les ha asegurado que está operativo y que el cuerpo de Navalni está allí. El abogado ha llamado al teléfono que está en la puerta. Le han dicho que es el séptimo que llama hoy. El cuerpo de Alexei no está en la morgue", ha relatado. Otro de los colaboradores de Navalni, Ivan Zhdanov, ha asegurado que un funcionario de la prisión en la que estaba interno Navalni ha indicado a su madre que el opositor murió por un "síndrome de muerte súbita". Sin embargo, responsables del Comité de Investigación --la policía federal rusa-- han indicado a un abogado de Navalni que por el momento no se ha determinado la causa de su fallecimiento, según ha revelado Yarmish en un mensaje posterior. "El segundo examen histológico" está en proceso y los resultados no estarán hasta la próxima semana. "Es evidente que están mintiendo y haciendo todo lo que pueden para no entregar el cuerpo", ha apuntado Yarmish. La portavoz ha relatado que el Comité de Investigación ha anunciado que no entregarán el cadáver a la familia hasta que concluya el examen oficial. "Están siempre mintiendo, literalmente. Llevándonos en círculos y borrando sus huellas", se ha lamentado. El Servicio Penitenciario Federal del distrito autónomo ruso de Yamalia-Nenetsia anunció el viernes la muerte de Navalni, que se encontraba cumpliendo una pena a 19 años de cárcel por extremismo, tras "encontrarse mal durante un paseo".