Detenidos los integrantes de un grupo criminal dedicado a robar cobre por valor de 300.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de cobre y han detenido a ocho personas --siete hombres y una mujer-- con edades comprendidas entre los 21 y los 56 años. A seis de ellos se les imputa los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal y otros dos han sido detenidos como presuntos autores de un delito de receptación. La investigación ha permitido esclarecer el robo de 1.350 metros de cableado de cobre de una empresa de telefonía perpetrado en diferentes localidades de las provincias de Valencia y Castellón y que posteriormente era vendido en Montcada i Reixac (Barcelona). El valor del material sustraído y los daños causados se estima en más de 300.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. La investigación comenzó en noviembre del año pasado cuando el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuvo conocimiento que un grupo de personas se estaría dedicando a la sustracción de cobre en instalaciones aéreas de telefonía. Los investigados, al parecer, sustraían el cableado eléctrico cortando el tendido aéreo de postes de telefonía instalados en zonas rurales de diferentes localidades de las provincias de Valencia y Castellón, llegando a provocar la caída del servicio de una operadora de telefonía en la playa de Almenara (Castellón). Tras numerosos dispositivos de vigilancia y seguimiento, los agentes han averiguado que el grupo se escondía en los barrios de Nazaret y La Torre de València y desde allí se desplazaba a partir de las seis de la tarde, cuando caía la noche, a los diferentes lugares de la Comunitat Valenciana a bordo de dos vehículos. El primero, que hacía de lanzadera y alertaba de los posibles controles policiales, y el segundo, una furgoneta con gran capacidad, que les permitía cargar y transportar numerosos metros de cable sustraído que posteriormente limpiaban para apoderarse del cobre. Asimismo, gracias a una actuación de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de València, los investigadores descubrieron que uno de los silos de una antigua fábrica abandonada en la carretera del Riu de València estaba siendo utilizado a modo de horno para quemar cableado y extraer cobre. Los agentes han localizado en el interior del silo cable de cobre quemado sin la manguera protectora de plástico, listo para su venta, con un peso aproximado de 300 kilogramos, así como mangueras de cable enteras, con el cobre aún sin extraer, con un peso de más de 700 kilogramos. Posteriormente, al verse sorprendidos, los sospechosos cambiaron el 'horno' de ubicación a unas edificaciones abandonadas en el término de Marines Nuevo, y utilizaban para ello en esta ocasión un aljibe en el que colocaron unas vallas metálicas para hacer las veces de parrilla, y así poder quemar el recubrimiento de plástico de los cables sustraídos, dejándolos listos para su venta en centros de reciclaje de metales. Los investigados realizaban las labores de quemado del cableado a altas horas de la madrugada y en parajes aislados para "evitar ser detectados" y regresaban a València por la mañana. SORPRENDIDOS 'IN FRAGANTI' Tras las labores de investigación, los agentes han detenido a seis personas como presuntos autores de los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados han sido sorprendidos 'in fraganti', cuando sustraían cableado de telefonía en Almenara. En ese momento, se les han intervenido 212 kilos de cable de cobre cortado y preparado para cargar, 500 euros en efectivo y una furgoneta de gran capacidad. Asimismo, también han sido arrestados los dos responsables del centro de reciclaje de Montcada i Reixac (Barcelona), donde los sospechosos vendían el cobre que habían extraído de los cables, como presuntos autores de un delito de receptación. Al parecer, los mismos no registraban dichas compras y ocultaban el material adquirido para que no fuera detectado. Los ocho detenidos, seis de origen rumano y dos españoles y cinco de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial. Junto al Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia han colaborado el Grupo XXI de crimen Organizado de la Brigada de policía Judicial de Barcelona, la Policía Local de València y la Policía Local de Almenara.