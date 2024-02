Crónica del Atlético de Madrid - UD Las Palmas: 5-0

El Atlético de Madrid ha goleado este sábado a la UD Las Palmas (5-0) para auparse momentáneamente a la tercera plaza de LaLiga EA Sports, un partido en el que Ángel Correa y Marcos Llorente, integrantes de la delantera rojiblanca, respondieron a la confianza de Diego Pablo Simeone con dos dobletes que sirven de serio aviso para el Inter, rival de los colchoneros en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin el lesionado Álvaro Morata y con Antoine Griezmann descansando para el trascendental duelo del martes en el Giuseppe Meazza, el argentino y el madrileño agradecieron la oportunidad con dos dobletes que permitieron al Atleti navegar con placidez por el partido ante un cuadro canario que lo intentó pero al que no le salió nada. En solo cinco minutos, Llorente encarriló la contienda en la primera mitad, y Correa, con un tanto nada más reanudarse el juego y otro de penalti en el ecuador de la segunda parte, sentenció un encuentro al que le puso la guinda Memphis, que completó la 'manita'. Pensando en la 'Champions', el 'Cholo' revolucionó el once cambiando a los tres centrales respecto al anterior partido y apostando por una delantera inédita formada por Ángel Correa y Marcos Llorente que dio sus frutos. Antes, en el minuto 6, Javi Muñoz asustó al cuadro colchonero con un disparo que se estrelló en la cruceta. El atacante argentino respondió con un remate alto, preludio del primer golpe de los de Simeone cumplido el primer cuarto de hora en el Cívitas Metropolitano; tras un despeje defectuoso de Cardona que dio en Perrone, Llorente cazó el balón muerto y definió a la perfección ante Valles (min.15). El conjunto canario tenía el control del encuentro, pero fue el Atlético el que hizo la diferencia. Solo cinco minutos más tarde, Correa robó la pelota a Coco en la frontal del área amarilla y sirvió para el centrocampista madrileño, hoy vestido de delantero, que solo tuvo que empujarla para sellar su doblete (min.20). Valles todavía tuvo que actuar en el tramo final de la primera mitad con una mano abajo a disparo de Samu Lino, pero nada pudo hacer en la primera gran oportunidad de los de Simeone nada más reanudarse el partido; tras varios despejes fallidos en el área canaria, Koke devolvió de cabeza el balón a la olla para que Correa, sin dejarlo caer, hiciese el tercero de la tarde (min.47). No sería la última diana del de Rosario, que se plantó ante los once metros después de un penalti con incertidumbre por derribo de Marvin sobre Lino pitado por Figueroa Vázquez tras la actuación del VAR; con cabeza fría y potencia, Correa la clavó en la escuadra para afianzar la ventaja rojiblanca (min.62). Simeone optó entonces por dar descanso a sus hombres con un cuádruple cambio, y el partido fue bajando en intensidad. Aun así, Correa estuvo a punto de sorprender con un chut desde el centro del campo y Jan Oblak, casi en su primera actuación de todo el choque, se impuso en un mano a mano con Javi Muñoz a 15 minutos para el final. Al borde del descuento, Memphis aprovechó un pase de Riquelme para romperla ante el guardameta amarillo y poner el definitivo 5-0, que Oblak todavía tuvo que defender con una genial parada a chut de Cardona. Todo un aviso para el Inter. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 5 - UD LAS PALMAS, 0 (2-0, al descanso). --ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Witsel, min.63), Savic, Giménez, Reinildo, Lino (Riquelme, min.63); Barrios, Koke (De Paul, min.63), Saúl; Llorente (Memphis, min.63) y Correa. UD LAS PALMAS: Valles; Álex Suárez (Araujo, min.58), Coco, Mika Mármol, Cardona (Sinkgraven, min.74); Javi Muñoz, Perrone (Moleiro, min.58), Kirian; Marvinn, Sandro (Marc, min.58) y Munir (Pejiño, min.81). --GOLES: 1-0, min.15: Llorente. 2-0, min.20: Llorente. 3-0, min.47: Correa. 4-0, min.62: Correa, de penalti. 5-0, min.87: Memphis. --ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C.Andaluz). Amonestó a Molina (min.28) y a Saúl (min.33) por parte del Atlético de Madrid y a Perrone (min.4) por parte de la UD Las Palmas. --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. 61.196 espectadores.