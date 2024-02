Cristina Cifuentes se moja sobre la relación de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Cristina Cifuentes se ha dejado ver este sábado en el desfile de Odette en esta 79 edición de Fashion Week Madrid -junto a otros rostros conocidos como Nagore Robles, Blanca Paloma, Teresa Andrés Gonzalvo o Carlota Boza- y hemos podido hablar sobre la actualidad mediática. Allí, se ha mojado sobre la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Ellos sabrán, ya son mayorcitos, lo que pasa que yo a Alejandra la tengo muchísimo cariño, que tenga cuidado porque además ella es muy sentimental, lo que no quiero es que sufra, porque el tiene pinta a él se le ve que es muy ligón y muy entonces". La colaboradora de televisión prefiere quedarse al margen en cuanto a si ha hablado con Terelu Campos tras hacerse público el romance, pero ha dejado entrever que sí lo ha hecho: "Prefiero no decir nada, ella sabe muy bien lo que tiene que decir su quiere hablar, las madres siempre queremos lo mejor y lo único que queremos, nos da igual que estén con unos o con otros, que sean felices". En cuanto a la boda de José Luis Martínez Almeida, Cristina nos confirma que no asistirá a la boda porque no está invitada: "no voy a ir, tengo muy buena relación personal, hablamos de vez en cuando, pero tampoco somos y es que además es normal, mi hija se casó el año pasado y yo no le invité, la boda es una cosa muy restringida". Eso sí, ha querido dejar claro que se alegra de su enlace: "Hombre claro, cómo no me voy a alegrar, es un enlace importante una persona a la que tengo muchísimo cariño y tantos años esperando, que ya pensábamos que soltero para siempre, además creo que hacen una pareja muy buena". Por último, Cifuentes nos aseguraba que está deseosa de convertirse en abuela por parte de su hija, quien contrajo matrimonio el año pasado: "Me encantaría, de momento no, de hecho, mi hija se casó el año pasado y llevaban doce años con su novio yo creo que se lo están pensando, a mí me encantaría".