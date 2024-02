Condenada a casi cuatro años de prisión una activista iraní contraria a la obligatoriedad del velo islámico

La activista, escritora y poeta iraní de 29 años Sepidé Rashno ha sido condenada a tres años y once meses de prisión tras un largo proceso judicial abierto tras enfrentarse a una mujer que le reprochó en un autobús el no llevar puesto el hiyab o velo islámico. La propia Rashno ha publicado en su cuenta en Instagram que la condena ha entrado en fase de ejecución, por lo que ha recibido orden de presentarse en la prisión de Evin en los próximos días, según recoge el grupo disidente Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI). Además ha revelado que le han prohibido con efecto inmediato salir del país. El incidente que dio origen al caso se produjo el 16 de julio de 2022, cuando se encaró con Rayehé Rabiei, una colaboradora de la Policía de la Moral mujer que le reprochó el no cumplir con las normas de vestimenta a bordo de un autobús de Teherán. La agente fue expulsada por otros pasajeros del autobús, pero Rashno fue detenida dos días después y el 31 de julio se emitió una confesión suya en la televisión pública pidiendo perdón a Rabiei con contusiones evidentes en el rostro que fue cuestionada por las sospechas de coerción. Fue puesta en libertad bajo fianza en junio de 2023 y se la imputaron delitos de "propaganda" y "fomento de la promiscuidad" que depararon su condena provisional a tres años y siete meses de cárcel, finalmente ampliados a tres años y once meses. Previamente fue condenada a cuatro meses de prisión por denunciar públicamente su expulsión de la universidad y en otro caso se la condenó a pagar 15 millones de riales (331 euros) por comparecer ante un tribunal sin el hiyab.