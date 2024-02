Carmen Lomana responde a José Manuel Díaz-Patón tras sus ataques

Hace unos días, José Manuel Díaz-Patón denominaba "buitrear" cuando se le comentaba que Ágatha Ruiz de la Prada dijo recientemente que cada vez que ha roto con un novio, Lomana ha ido detrás de él. A este respecto, no ha tenido miramientos: "Conmigo va a tener que esperar a convertirse en una verdadera momia ya finalmente, si no lo es ya. No le va a dar tiempo porque voy a estar mucho tiempo con Ágatha". Aprovechando su asistencia al desfile de Malne, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, le preguntábamos a Carmen Lomana que le han parecido estas palabras y nos ha asegurado que "con lo feos que son" los exnovios de la diseñadora, no se debe porqué preocupar, ya que "yo siempre he tenido unos novios fantásticos". Y cuando le mencionábamos lo que dijo de ella Díaz-Patón, Carmen dejaba claro que no quiere saber nada de él: "Para ella no, pero para mí sí, bueno que me da igual, no sé quién es Patón, no lo conozco" y aseguraba que "no sé lo que es buitrear, es una palabra horrible". Lo que sí tiene claro la Socialité es que no dejan de hablar de ella "porque así están todo el día en el candelabro" y tienen tirón mediático. Por último, Carmen nos habló de la amistad de Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' y Carmen Cervera: "Por qué me va a sorprender? Luismi es muy simpático" y puntualizó, con respecto a la relación que mantuvo el empresario con Ágatha en el pasado, que "no me parecía que le pegase mucho ,yo no me meto tampoco en su vida".