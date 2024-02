Carlos Alcaraz: “Hay que evadirse de ser ese número uno o número dos”

Buenos Aires, 16 feb (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, comentó tras su victoria en los cuartos de final sobre el italiano Andrea Vavassori (157) en el IEB+ Argentina Open de Buenos Aires, que para él es importante no pensar en su posición en el escalafón.

“Intento no pensar en eso, hay que estar fuerte y dar lo mejor de ti cada día. Hay que evadirse de ser ese número uno o número dos”, declaró Alcaraz que se impuso 7-6 (1) y 6-1 a Vavassori, en una hora y 37 minutos, y se metió en las semifinales del ATP 250.

El murciano además añadió que para él es importante saber lidiar con momentos como esos, con la presión de los fans y que constantemente piensen que tienes que ganar. “Intento evadirme de todo ello y disfrutar de mi juego, poniendo en práctica todo lo que aprendo”, manifestó.

El jugador de 20 años comentó en la conferencia de prensa posterior a su duelo que este viernes ha jugado mejor que en su partido del día anterior, donde venció al argentino Camilo Ugo Carabelli (13).

“He mantenido bien el nivel, no ha habido muchos altibajos como ayer. He estado más lineal y eso me ha ayudado a mantener la concentración”, dijo Alcaraz.

Además se mostró contento de mantener el tipo pese a las condiciones atmosféricas adversas, haciendo énfasis en el viento que complicó la tarea de los tenistas.

El ganador de dos Grand Slams (US Open 2022 y Wimbledon 2023) explicó el porqué empleó tanto en el partido uno de sus recursos tenísticos más identificativos, las dejadas.

“El dropshot intento no utilizarlo en los entrenamientos ya que lo voy a utilizar mucho después. Me sale de manera innata. Cuando veo que el rival está jugando mucho atrás lo utilizo mucho”, espetó.

Preguntado por la importancia de su hermano mayor Álvaro, el jugador de 20 años expresó que es un gran apoyo y una suerte tenerlo en el equipo, ya que además de familia es como “su mejor amigo”.

“Ahora mi padre y mi tío están viajando mucho. Es importante tener esa presencia familiar. Eso me hace estar tranquilo y estar bien, y es importante para mí”, dijo el nacido en El Palmar.

El murciano busca revalidar el título que levantó el curso pasado, cuando venció en la final al británico Cameron Norrie (20) por 6-3 y 7-5, y se convirtió en el primer español que lo hacía desde Rafa Nadal en 2015.

Alcaraz se medirá este sábado con el vencedor del partido entre el argentino Tomás Etcheverry (27), sexto cabeza de serie, y el chileno Nicolás Jarry (21), tercero en la clasificación previa específica del campeonato. EFE

rsr/car