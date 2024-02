Arabia Saudí teme un riesgo de radicalización en población árabe por el conflicto en Gaza

Múnich (Alemania), 17 feb (EFE).- El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, expresó este sábado en Múnich su temor a un riesgo de radicalización extremista entre la población árabe por el conflicto en Gaza y se mostró preocupado por la seguridad nacional e internacional.

La ofensiva de Israel tras el ataque del grupo palestino Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 -en el que murieron unas 1.200 personas- ha dejado en la Franja de Gaza más de 28.000 muertos e imágenes del "tremendo sufrimiento humano que estamos presenciando", dijo el ministro saudí en una sesión en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Esto es increíblemente galvanizador, y sin duda conlleva el riesgo de volver a vigorizar el mensaje de aquellos en el mundo árabe y musulmán que quieren decir que 'No, la coexistencia no es posible'. (...) Un mensaje que intentará reclutar a los jóvenes para ideologías extremistas y actos de terror", señaló.

Indicó que dichas imágenes que se reproducen a diario de muerte y destrucción en el enclave palestino "les infundirán energía y las utilizarán, especialmente con la prevalencia de las redes sociales en la actualidad y su capacidad para utilizarlas, ya sea en Snapchat, Tiktok...".

"Todos vosotros sabéis que la difusión de estas terribles imágenes es una enorme cantidad de oxígeno para estos extremistas en un momento en el que hemos estado haciendo enormes progresos en el mundo árabe y más allá, para avanzar en una dirección completamente diferente. Y, por supuesto, ese riesgo no está sólo en nuestros países, está en la vecindad de Oriente Medio", aseveró.

Dijo que no sólo es una cuestión moral, sino una cuestión de "seguridad nacional" para arabia Saudí, para la región y más allá: "Y de nuevo, también para Israel. Este camino no aumenta la seguridad de Israel. Está aumentando los riesgos para esa seguridad".

En caso de no resolverse el conflicto y que se establezca una solución de dos estados que permita establecer el Estado de Palestina, se producirá un "ciclo de violencia y hará que volvamos a donde estamos y lo que me temo es que la próxima explosión será peor, no igual que la del 7 de octubre", apuntó.

El jefe de la diplomacia saudí recalcó que "no se puede permitir que las generaciones futuras sean rehenes de la política o la ideología". EFE

