Alejandra Rubio le pide a Jeimy que se quede al margen de su relación con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio confirmaba este viernes en 'Así es la vida' que está conociendo a Carlo Costanzia y pedía respeto a la prensa para que pudieran seguir viéndose y continuar con este romance que saltaba el miércoles pasado a la esfera pública gracias a la revista Semana. Además, desvelaba que se había encontrado por los pasillos de Telecinco con Jeimy, la exnovia de Carlo, y que esta se había reído de ella... asegurando que no quería entrar en competencia con ella ni con ninguna mujer por ningún hombre. Sin embargo, minutos más tarde, Jeimy aparecía en el plató de 'TardeAR' y dejaba claro que no se había reído de nadie y mucho menos de Alejandra, y le mandaba un mensaje: que fuera cauta con el modelo porque se la podía jugar de la misma forma que le ha pasado a ella. Europa Press conseguía hablar con la joven por la noche y hacía una petición ante nuestras cámaras: le pide a la expareja de Carlo que le deje vivir su vida: "Ay, bueno, lo que me tenga que dar cuenta me daré yo, ¿no? Esa es la vida..." y le agradecía que le haya dedicado unas buenas palabras: "Me alegro, yo se lo agradezco". Además, nos aseguraba que no puede opinar del pasado de su pareja: "Poco puedo decir de su pasado porque no he estado en él" y aprovechaba para recordarle que no tiene nada en contra de ella: "Bueno, yo es que en contra de ella no tengo absolutamente nada, vamos, solo faltaría. Yo no la conozco de nada". La hija de Terelu Campos aprovechaba el momento para volver a desvelar cómo había sido el encuentro con ella: "No, ya está, yo pasé de largo, yo voy con mis cascos, los que curran conmigo lo saben, que voy a mi bola siempre y ya está" y recordaba que su relación empezó después de haber terminado la suya: "he dicho que yo no he estado con Carlo cuando estaba con ella. Punto y pelota". Por último, la joven aseguraba estar tranquila porque su madre no tiene motivos para estar enfadada: "¿Pero cómo va a estar enfadada mi madre, de verdad? ¿Qué motivos tiene para enfadarse? Ningunos, ningunos, ningunos".