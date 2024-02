Una tectónica vertical explica el intrigante vulcanismo de Marte

Un geólogo ha teorizado un vulcanismo en Marte significativamente más diverso de lo que se pensaba anteriormente, impulsado por una forma temprana de reciclaje de la corteza llamada tectónica vertical. En la Tierra, el vulcanismo es impulsado principalmente por el calor y el reciclaje de la corteza asociado con la tectónica de placas, pero Marte carece de tectónica de placas y el impulsor del vulcanismo no se comprende bien. Los hallazgos del profesor Joseph Michalski, geólogo del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hong Kong (HKU), publicados en Nature Astronomy, arrojan luz sobre la antigua corteza de Marte y sus posibles implicaciones para comprender el reciclaje temprano de la corteza tanto en Marte como en la Tierra. Tradicionalmente, se sabe que Marte tiene grandes volcanes en escudo similares a los de Hawai. Sin embargo, no se sabía que Marte también poseía los diversos volcanes explosivos que se forman en la Tierra debido al reciclaje de la corteza terrestre. La reciente investigación realizada por el profesor Michalski y su equipo internacional descubre una gran cantidad de volcanes diversos en la antigua corteza de Marte. "Sabemos desde hace décadas que Marte tiene volcanes, pero la mayoría de los volcanes reconocidos corresponden a grandes volcanes en escudo basáltico similares a los que forman Hawai", explica en un comunicado. "En este trabajo demostramos que la corteza antigua tiene muchos otros tipos de volcanes, como domos de lava, estratovolcanes, calderas y grandes escudos de ceniza, no de lava. Además, la mayoría de los científicos ven a Marte como un planeta compuesto de basalto, que tiene un bajo contenido de sílice y representa poca evolución de la corteza terrestre, pero estos volcanes tienen un alto contenido de sílice, lo que significa que se formaron a partir de un complejo proceso de evolución del magma desconocido antes". El artículo sugiere que se produjo un intenso vulcanismo en el antiguo Marte, lo que provocó que la corteza colapsara en el manto, donde las rocas se volvieron a fundir, lo que dio como resultado magmas con un alto contenido de sílice. Se supone que este proceso tectónico, llamado tectónica vertical, ocurrió en la Tierra antigua, pero las rocas de la Tierra de ese período están muy modificadas por la actividad geológica posterior, por lo que no podemos ver evidencia de este proceso claramente en este planeta. Por lo tanto, explorar otros planetas como Marte, que tiene vulcanismo pero no tectónica de placas, puede ayudar a revelar los misterios del reciclaje temprano de la corteza tanto en el Planeta Rojo como, por analogía, en la Tierra primitiva. El profesor Michalski concluyó: "Marte contiene piezas geológicas críticas que nos ayudan a comprender no sólo ese planeta, sino también la Tierra. El vulcanismo marciano es mucho más complejo y diverso de lo que se pensaba anteriormente". "Este es un descubrimiento importante porque ha revelado que el reciclaje de la corteza terrestre puede ocurrir no sólo en regímenes tectónicos de placas dominados por movimientos horizontales, sino que también puede ocurrir en regímenes tectónicos previos a las placas dominados por movimientos verticales. Este hallazgo puede ayudar a los científicos terrestres a abordar las cuestiones controvertidas a largo plazo sobre cómo y cuándo se formaron los continentes félsicos en nuestro planeta (la Tierra)", dijo el profesor Guochun Zhao, catedrático de Ciencias de la Tierra de HKU.