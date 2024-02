¡Última hora! María del Monte llega a los juzgados: "Revivir todo esto es muy duro pero confiamos en la justicia"

Citadas a declarar por el juez que está investigando el violento asalto a su casa el pasado mes de agosto, María del Monte e Inmaculada Casal han llegado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en torno a las 9.00 horas de este viernes, para contar todo lo ocurrido la noche del robo a su vivienda tras la detención de la banda criminal que estaría detrás del mismo y cuyo autor intelectual sería presuntamente el sobrino de la artista, Antonio Tejado, en prisión provisional y sin fianza desde el pasado lunes. Serias, con gafas de sol y sin poder ocultar su desasosiego, la pareja ha accedido a los juzgados rodeadas de una nube de cámaras, redactores y fotógrafos y, a pesar de lo complicado del momento, María ha vuelto a hacer gala de su educación respondiendo a las preguntas de la prensa: "Venimos a contar lo que nos ocurrió que es lo que se está investigando y estamos tranquilas porque no venimos a nada más que a contar lo que nos pasó que fue algo muy grave" ha reconocido. Algo que ha querido matizar a continuación, revelando que Inma y ella están "tranquilas dentro de lo que cabe porque revivir todo esto para nosotras es muy duro". "Los episodios desagradables se intentan ir olvidando y para nosotras es muy duro revivirlo" ha confesado. Sin embargo, y aunque no ha hecho mención alguna a Antonio Tejado y a su presunta implicación en el atraco, María sí ha insistido en que "confiamos en la justicia y en la presunción de inocencia", dejando claro que no será ella quien acuse a su sobrino hasta que lo diga un juez. "Esto es una investigación que se está realizando para averiguar lo que ocurrió esa noche" ha concluido antes de su encuentro con el juez.