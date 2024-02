Rodolfo Sancho, su enfado a su llegada a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tras la denuncia de Silvia Bronchalo

Ocho días después de la denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho por vejaciones e insultos después de presuntamente dirigirse por mensaje a ella en términos como "pirada", "incapaz" o "bipolar", el actor ha acudido a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas, Madrid, para declarar ante la jueza como investigado por un posible delito de violencia de género. El padre de Daniel Sancho, que reside en Fuerteventura, ha viajado a la capital para dar su versión de los hechos ante la magistrada y, visiblemente enfadado, ha defendido su inocencia ante las cámaras: "Estoy muy enfadado con esto y flaco favor le hacen este tipo de denuncias a las personas que de verdad sufren violencia de genero. Y ya está" ha afirmado a su llegada a su cita con la justicia acompañado por su abogado, Marcos García Montes. Estas son las primeras palabras de Rodolfo desde la denuncia de su expareja, aunque cabe recordar que los representantes legales del actor emitieron un comunicado el pasado domingo para negar las graves acusaciones y asegurar que es Silvia quien ha proferido amenazas contra él, su pareja y su hija menor, y tendrían pruebas para demostrarlo. Mientras tanto, la madre de Daniel Sancho guarda silencio, aunque su abogada Carolina Castro no solo se ha reafirmado en sus acusaciones, sino que ha asegurado que estos mensajes vejatorios no son algo "aislado", ya que han sido varias las ocasiones en las que Rodolfo se habría dirigido a su expareja en términos peyorativos que se enmarcarían en un presunto delito de violencia de género. Y, como ha revelado, no se trata de la primera denuncia de Silvia al intérprete, al que habría denunciado por malos tratos en 2004 y 2008, aunque finalmente no habría llegado a ratificarlas en sede judicial como sí ha decidido hacer ahora, a dos meses del juicio en Tailandia por el que su hijo Daniel se enfrenta a una posible pena de muerte por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.