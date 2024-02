Netanyahu rechaza los "dictados internacionales" sobre un acuerdo de paz con los palestinos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este jueves los "dictados internacionales" sobre un acuerdo de paz con los palestinos, en el que se incluye el reconocimiento del Estado de Palestina, y ha asegurado que solo negociará directamente con ellos y "sin condiciones previas". "Israel rechaza rotundamente los dictados internacionales sobre un acuerdo permanente con los palestinos. Tal acuerdo solo se alcanzará mediante negociaciones directas entre las partes, sin condiciones previas", ha publicado Netanyahu en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Asimismo, ha reiterado su oposición al "reconocimiento unilateral" de un Estado palestino por considerar que sería una "enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes", en referencia a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. Netanyahu también ha opinado que el establecimiento del Estado de Palestina, reclamado por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, su mayor aliado, "impediría cualquier futuro acuerdo de paz". La diferencia de opiniones entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien ha vuelto a hablar este jueves, se ha materializado en numerosas cuestiones, como el inminente asalto terrestre contra la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, y que sirve como refugio para más de un millón de palestinos que no tienen otro sitio a donde ir. La conversación de esta tarde ha durado 40 minutos y se ha producido tras el encuentro del mandatario israelí con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, William Burns, y tras la reunión del gabinete de guerra de Israel, según un comunicado de la Oficina de Netanyahu citado por el diario 'The Times of Israel'. Ambos líderes han vuelto a hablar sobre la liberación de rehenes, sobre Rafá y sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 28.600 palestinos por los ataques israelíes.