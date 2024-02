Mónica Cruz, feliz por sus proyectos profesionales, pero parca en palabras en cuanto a su lado más personal

Mónica y Penélope Cruz firman la colección cápsula -GEOX by Penélope y Mónica Cruz- que se lanzará la próxima temporada PV2024, que se ha diseñado por ellas a partir del retrato robot de una mujer contemporánea que apuesta por un estilo práctico e imaginativo, a la vez que elegante y cómodo. ¿Qué vamos a ver en dicha colección? Zapatos de salón con tacón, mocasines súper cómodos y sandalias de tacón con correa en el tobillo en tonos arena o en un alegre fucsia... el naranja, el rojo y el fucsia también se dejan ver en los cordones tecnicolor de las deportivas: un calzado práctico, pero con un toque que hace que sea especial. También ropa: chaquetas, entre las que destacan las gabardinas confeccionadas en gran parte con tejidos reciclados y sostenibles... chaquetas de estilo urbano para mujeres y chicas dinámicas que quieren sentirse bien desde que salen de casa por la mañana hasta el momento de ir a tomar algo con los amigos al final de día. Chaquetas ligeras a la vez que resistentes a la lluvia de primavera gracias a los tejidos técnicos de Geox, que garantizan el máximo confort. También en este caso, los colores -verde oliva, el imprescindible negro y el naranja en contraste con un elegante estampado moteado- hacen honor a esa feminidad contemporánea de la que Penélope es un icono en todas las latitudes. Hemos hablado con Mónica y nos ha confesado que "nos encanta trabajar juntas" y más si tiene que ver con el diseño y esta marca "que son una maravilla y aunque el proceso es largo, ya está aquí y en unas semanitas ya estará". "Trabajar con un hermano es muy fácil porque tienes una comunicación que con una mirada te entiendes" nos comentaba la actriz cuando le preguntábamos por cómo ha sido este proyecto en común con Penélope, de la que nos ha comentado su cambio de look: "Me encanta cómo le queda, está muy guapa". En cuanto al calzado, nos ha desvelado que "lo mejor que tienen es la comodidad" por eso tienen las dos versiones, por un lado las zapatillas y por otro los tacones, en ambos han apostado por jugar con los colores. También hemos hablado con ella sobre su hija, la que ya está "descubriendo su personalidad" y muchas veces comparte con Mónica: "en alguna ocasión me dice 'me gusta un montón esto, me lo regalas'". Por último, sobre su estado personal, la actriz ha sido muy cauta y nos ha confesado que vive un buen momento porque tiene "muchos proyectos, muy contenta y a seguir trabajando, estudiando, preparándome... estas profesiones son así", pero que está muy ilusionada con la televisión: "He descubierto que me encanta la tele y es un medio que me gusta muchísimo".