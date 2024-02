María Bas, cantante de Nebulossa, debuta como modelo en la MBFWM de la mano del diseñador Pablo Erroz

Al margen de las críticas y la polémica que se ha creado en nuestro país en torno a 'Zorra', la canción con la que representarán a España el próximo mes de mayo en el festival de Eurovisión, Nebulossa ha reaparecido en la MBFWM por todo lo alto. Presumiendo de mujer empoderada y fuerte y dejando claro que no le han afectado los ataques que han recibido desde que ganaron el Benidorm Fest, María Bas ha debutado como modelo de la mano del diseñador Pablo Erroz. "Quiero romper con el edadismo, con los tabúes y con todos los moldes" ha afirmado la voz de 'Zorra', muy ilusionada por esta oportunidad de desfilar como una auténtica top model a los 56 años. En primera fila, sin perderse detalle del desfile, su marido y otra mitad de Nebulossa, Mark Dasousa, muy orgulloso por esta nueva muestra de empoderamiento de María, que se ha movido por la pasarela como pez en el agua y como si llevase toda la vida haciéndolo. "Es emocionante, la veo muy bien, es natural todo, muy fluido y creo que le gusta desfilar" ha afirmado el teclista, revelando que todavía no tienen claro el estilismo que lucirán en Eurovisión. "Ahora mismo la palabra relax no está en nuestro vocabulario, estamos diseñando cositas, viendo qué vamos a hacer, si podemos sorprender con algo y con ganas de verdad" ha añadido. Respecto a la polémica que se ha creado en torno al título y a la letra de 'Zorra', Mark Dasousa asegura que es algo a lo que intentan no dar ningún tipo de importancia: "Ya hemos dicho siempre que somos una pareja muy trabajadora, muy humilde e incluso, viéndonos desde fuera con mucha tranquilidad. Los debates son positivos y llevan a buen puerto las cosas, no entramos en polémica ni nada". "Todo lo que recibimos es cariño, amor y mucha felicidad. Vamos a divertirnos y que pase lo que tenga que pasar, estamos muy contentos con lo que está ocurriendo" ha confesado justo antes de ver a su mujer debutando como modelo.