Mar Flores asegura que "no voy a hacer ningún comentario ni de mi hijo ni de mi familia"

Desde hace varias semanas, Mar Flores está de plena actualidad por la entrevista que su hijo Carlo Costanzia dio en el programa '¡De viernes!' hablando de su dura infancia y el problema que ha tenido a lo largo de su vida con las adicciones. Durante todos estos días, la modelo ha guardado silencio y parece que quiere seguir en un segundo plano. Sin embargo, a esta polémica se le han sumado dos más: la exclusiva que ha publicado la revista Semana del romance de su hijo con Alejandra Rubio y su ruptura sentimental con Elías Sacal... ¿qué tiene que decir Mar de todo esto? La respuesta es "nada". Si esta mañana nos encontrábamos con la colaboradora de televisión y se limitaba a sonreír ante las cámaras, esta noche, Mar nos ha confesado que "me encuentro fenomenal", pero ha preferido no entrar en detalles sobre el momento vital que está viviendo. Tanto es así que todas las preguntas se las ha llevado a su terreno y ha decidido promocionar el programa 'El Desafío' en el que participa: "Mira, mañana a las diez de la noche 'El Desafío'" y nos ha asegurado que está harta de la exposición pública que está teniendo estos días: "Son tres semanas sin poder caminar por las calles de Madrid por vosotros". Al preguntarle por ese reportaje fotográfico que se ha publicado de su hijo y Alejandra comiéndose a besos, Mar se ha plantado ante las cámaras y se ha mostrado tajante: "No voy a hacer ningún comentario y además os pido que no digáis que hago ningún comentario porque no comento sobre mi hijo ni mi familia".