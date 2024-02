Luis Fonsi, sus imágenes ejerciendo de fotógrafo de su mujer Águeda López en la MBFWM

Contando las horas para arrancar por todo lo alto su gira 25 aniversario en el Wizink Center de Madrid, Luis Fonsi ha revolucionado con su presencia la primera jornada de la MBFWM. Su mujer, la cordobesa Águeda López, desfilaba para Fernando Claro y, como no podía ser de otra manera, el artista puertorriqueño ha acaparado todas las miradas en el front-row. Tras más de una década de relación y dos hijas en común, el cantante de 'Despacito' está tan enamorado como el primer día y, sin ocultar su orgullo, ha ejercido de improvisado fotógrafo de su esposa, fotografiando con su teléfono móvil su paso por la pasarela, dejándonos unas imágenes tan inesperadas como divertidas. "Con todo el respeto a todas las hermosas modelos mi esposa es la más bella del mundo entero" ha confesado con una gran sonrisa, apuntando divertido que aunque le "temblaba un poco la cámara" durante el desfile, ha hecho "lo que pude" para tener un recuerdo muy especial del día en el que Águeda volvió a las pasarelas en su España natal y para uno de los diseñadores más populares de la industria de la moda 'made in Spain'. "Soy un esposo orgullos. Ella está en su salsa, en su tierra y a mí me encanta" ha reconocido Luis Fonsi, que de cara a su concierto de esta noche ha adelantado que "va a haber muchas sorpresas, me lo voy a pasar muy bien y estoy muy emocionado".