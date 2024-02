Los observadores piden participar en las elecciones en un marco de respeto y tolerancia

Santo Domingo, 15 feb (EFE).- Los observadores internacionales para las elecciones municipales del próximo domingo en República Dominicana pidieron este jueves a los ciudadanos que participen en los comicios, los cuales esperan que se desarrollen con "respeto y tolerancia".

En declaraciones a la prensa, el jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) para estas votaciones, el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, instó a la población a acudir a las urnas porque "este es un momento importante para los ciudadanos que ejercen un derecho constitucional y (para) ser partícipes en estos momentos de la conformación de las autoridades regionales, departamentales", antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales de mayo próximo.

Mostró su confianza en que "todo se desarrolle en un marco normal, con respeto, con tolerancia. Si existen cuestiones que tengan que ser observadas, que lo hagan por las vías legales correspondientes y que sea una jornada pacífica. Que Dominicana pueda mostrar al continente latinoamericano, caribeño y al resto que la democracia está consolidándose plenamente en República Dominicana".

También la jefa de la misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Ana Paola Hall, dijo a la prensa que, aunque llevan poco tiempo en el país, hasta ahora los comentarios recibidos son "muy positivos" y representan "una buena expectativa respecto al proceso del domingo".

"Las elecciones siempre deben ser pacíficas, los pueblos merecen paz, procesos objetivos, limpios, con resultados creíbles", subrayó.

Hall puntualizó que ellos no hacen denuncias: "No venimos a juzgar el proceso electoral, nuestro trabajo no es político, es técnico. Consiste en hacer observaciones, sugerencias y recomendaciones para que el proceso electoral dominicano pueda irse perfeccionando en el tiempo".

Por su parte, Loizaga señaló que las observaciones del proceso electoral serán presentadas en un informe que se publicará tras los comicios.

Aunque llevan poco tiempo en el país, los observadores internacionales se entrevistaron el miércoles con los magistrados del Tribunal Electoral, una reunión, según el excanciller paraguayo, "muy importante, conociendo cuáles son sus visiones y la competencia que tienen".

"Hemos conversado la necesidad de que efectivamente todo se vaya por el transcurso normal, legal y con una alta costura cívica”, que es lo que se busca en todo el continente, dijo.

Esta noche concluye oficialmente la campaña para las elecciones municipales del domingo próximo, en las que se escogerá a 158 alcaldes, 1.164 ediles, 235 directores municipales y 735 vocales.

Están convocados a las urnas poco más de 8,1 millones de votantes en unos comicios para los que la Junta Central Electoral (JCE) habilitará 16.851 colegios electorales en 4.295 recintos.