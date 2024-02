Lolita Flores se pronuncia sobre el duro momento que está atravesando María del Monte

Una de las grandes protagonistas de la actualidad en los últimos días es, sin duda, María del Monte. Seis meses despues del violento atraco que sufrió en su casa de Sevilla -donde los asaltantes se hicieron con joyas y relojes de alta gama que superarían los 650.000 euros- la Guardia Civil ha detenido a su sobrino Antonio Tejado por pertenecer presuntamente a la organización criminal que habría asaltado su residencia. Considerado el autor intelectual del robo, el sobrino de la artista ingresaba en prisión provisional sin fianza este lunes, dejando a María completamente devastada por esta traición del ex de Chayo Mohedano, al que siempre ha tratado como si fuese su hijo, y sería uno de los culpables del episodio más dramático de su vida. Un durísimo trance sobre el que se ha pronunciado una de las amigas de la artista, Lolita Flores, en la presentación del próximo festival de cine de Málaga: "Desde aquí le mando un beso, pero mejor no hablar porque es un tema muy delicado". "Todos queremos a María y lo único que hay que hacer es darle apoyo y ya está. Y para eso está la justicia" ha sentenciado, sin revelar si ha hablado con la cantante de 'Salta la rana' o cómo estaría ella si le pasase algo similar. Además, Lolita ha salido en defensa de su hija Elena Furiase por las críticas que recibió en la gala de los Goya y, asegurando que estaba "guapísima", se ha lamentado de que a veces "la gente habla de más sin saber el daño que pueden causar. Allá ellos con su conciencia. A mí ya me es totalmente indiferente a mi edad, y mi hija lo que tiene de guapa por fuera lo tiene por dentro" ha afirmado. Por último, la artista ha lanzado un dardo a Shakira por el título de su próximo álbum, 'Las mujeres no lloran', tachándola de "antigua" porque "Miguel Bosé ya sacó hace años un disco que se llamaba 'Los chicos no lloran'". "Y además las chicas lloramos y cuando se llora se limpia uno el corazón, y la lágrima viene bien de vez en cuando. Se desahoga una" ha concluido entre risas.