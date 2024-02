La infanta Elena revela cómo se produjo la lesión por la que lleva una bota ortopédica en el pie izquierdo

Dos semanas después de activar todas las alarmas al aparecer en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid luciendo una aparatosa bota ortopédica en su bota izquierda, la infanta Elena ha reaparecido en la entrega de unos premios taurinos celebrados este miércoles en el madrileño hotel Wellington. Demostrando su apoyo incondicional al mundo del toro a pesar de la incómoda lesión que todavía arrastra, y por la que ha paralizado su agenda social en los últimos días, la hermana del Rey Felipe VI ha acudido un año más a los galardones de la peña Las Meninas -de la que es presidenta de honor- y se ha mostrado cercana, amable y encantadora con todos los asistentes, derrochando sonrisas y fotografiándose con varias personas durante el evento. Siempre impecable a pesar de la bota ortopédica que dificulta la elección de sus looks, doña Elena ha dado una nueva elección de elegancia con un conjunto de blazer en color caldera y pantalón fluido de cuadros en el mismo tono y verdes sobre fondo blanco, que ha combinado con una blusa también en blanco y un foulard de cuadros bicolor, además de unos llamativos complementos: maxi pendientes de doble aro en los mismos colores que el resto del outfit, y collar de abalorios y perlas. Y aunque ante las cámaras prefirió no hacer ninguna declaración, la hija del Rey Juan Carlos sí conversó en exclusiva con el portal 'Vanitatis' y les contó cómo se hizo la inoportuna lesión en su tobilo izquierdo. "Tuve un esguince al bajar del caballo. El accidente fue de la manera más tonta. Al desmontar del caballo me enganché el pie y tuve el esguince, pero ya puedo apoyarlo" ha explicado. Para nuestra sorpresa, no es el único problema de salud que ha sufrido en los últimos tiempos, ya que como ella misma ha revelado, recientemente la han operado de cataratas, aunque fue solamente de un ojo y no revistió ningún tipo de gravedad. "Los años pasan por todos" ha bromeado, haciendo referencia a los 60 años que cumplió el pasado 20 de diciembre.