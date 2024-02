Eugenia Osborne se niega a hablar de Gabriela Guillén

Eugenia Osborne se ha dejado ver este jueves en el desfile de Pedro del Hierro, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y ha atendido a la prensa con su mejor sonrisa confesando que está viviendo uno de sus mejores momentos personales. "Sí, estoy muy contenta, la verdad es que tengo suerte, es muy buena persona, muy cariñosa y con mis niños es maravilloso y lo quieren mucho, o sea, que me siento muy afortunada" nos confesaba la modelo cuando le preguntábamos por su relación con Miguel Barreiro. Además, le preguntábamos por la polémica en la que se ha visto envuelto su padre en los últimos meses con el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y lo cierto es que no nos ha querido desvelar si su padre ha recibido la demanda de paternidad de la modelo: "No, es que no voy a hablar de ese tema, de verdad, no me preguntéis. Yo entiendo que me tenéis que preguntar, pero es que no voy a hablaros de nada". La hija de sí que nos comentaba sentirse un poco perdida, situación que podría darse debido a las polémicas que rodean a su familia: "Pues, ahora mismo, pues diría que a lo mejor en algunos ámbitos de mi vida me siento como un poco perdida, pero creo que es algo bueno, porque te da como la oportunidad de poder elegir donde quieras ir. Entonces, estoy con mucha ilusión". Por último, tras las últimas declaraciones encima del escenario asegurando que se quería retirar de los programas de televisión, Eugenia nos confirmaba que su padre "está bien, de hecho, sí, lo veo este fin de semana y nada, pero está bien".