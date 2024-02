El rey Felipe destaca papel "fundamental" de IGAE en la "transparencia" de las finanzas públicas

El rey Felipe VI ha destacado este viernes que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "se ha convertido en un actor fundamental para dar respuesta a los cada vez mayores requerimientos en materia de transparencia y confianza en la gestión pública" demandados por la sociedad. Acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el monarca ha asistido a un acto en el auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para conmemorar el 150 aniversario de la IGAE, cuyas señas de identidad, ha subrayado el Rey, son su "profesionalidad y su constante impulso en la mejora de la gestión pública". "No es posible concebir la prestación de servicios públicos en un Estado moderno y social como el nuestro sin un seguimiento puntual, meticuloso, de los recursos que lo financian. Conocer cómo se emplean dichos recursos es imprescindible para construir una sociedad responsable, con plena consciencia" de que el esfuerzo de las cargas públicas se devuelve a la sociedad en términos de infraestructuras, servicios y prestaciones públicas, ha señalado el monarca. El rey Felipe ha remarcado que la rendición de cuentas públicas "es consustancial" a cualquier Estado moderno. "Una gestión pública responsable no estaría nunca completa si no contara también con un sistema que garantice que los fondos públicos se apliquen con la mayor eficiencia y plena sujeción al ordenamiento jurídico", ha dicho. El monarca ha resaltado además que la incorporación de España a la Unión Europea y a la Unión Monetaria ha traído consigo "muchas ventajas" pero también compromisos para fortalecer el proyecto común europeo, entre ellos "la necesidad de contar con una política fiscal europea compartida como un pilar esencial", cuya coordinación entre Estados miembros "no sería posible sin una información rigurosa, fiable, homogénea y comparable entre todos". "En este punto, la aportación de la Intervención General como responsable de la elaboración de las cuentas económicas del sector público es esencial para cubrir esta necesidad, habiendo adquirido un prestigio muy reconocido y muy trabajado por parte de las autoridades europeas que reconocen la calidad del trabajo que se realiza en nuestro país", ha subrayado el rey. Durante su intervención, Felipe VI ha recordado también que la IGAE es la autoridad que audita los fondos europeos en España y ha puesto de relieve su papel fuera del ámbito europeo con su participación en misiones y foros de Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la OCDE. Para el monarca, la historia de la IGAE es "una historia de éxito" y a pesar de los desafíos que tiene por delante, como la digitalización o la necesidad de proteger la seguridad de los datos, "la dedicación, la profesionalidad y el rigor que caracteriza su trabajo, impulsarán el avance y la transformación de la administración financiera "para que sea cada vez más eficaz, eficiente y cercana a los ciudadanos". MONTERO: LA IGAE TAMBIÉN ES "MARCA ESPAÑA" Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha felicitado a la IGAE por su "compromiso, rigor y excelencia" en el trabajo que ha desarrollado en estos 150 años de historia "para garantizar el control, la veracidad y la integridad de las cuentas públicas". "La información contable, la que se rinde a las autoridades europeas, a todos los organismos internacionales, es fiable, completa, profesional e independiente. Y esto también es marca española", ha subrayado la vicepresidenta primera. Montero ha destacado además que la IGAE representa, en su esencia, "el compromiso inquebrantable con los principios fundamentales de la democracia: la justicia, la igualdad y la participación ciudadana". "Muchas gracias por 150 años de dedicación al servicio público", ha resaltado la ministra, que ha querido agradecer además el esfuerzo "extraordinario" de la IGAE y su talento y profesionalidad para que el Gobierno pudiera solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/economia/843480/1/rey-felipe-destaca-papel-fundamental-igae-transparencia-finanzas TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06