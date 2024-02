Correos emite un sello dedicado a Juan Muñoz, autor de los míticos 'Fray Perico y su borrico' y 'El pirata Garrapata'

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda procederá a la estampación de una serie de sellos de correo dedicada a Juan Muñoz Martín. Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el día 27 de febrero, dentro de la serie 'Literatura', se emitirá un sello de correo dedicado a Juan Muñoz Martín, con un valor postal del 1,70 euros. La venta y puesta en circulación de la serie se iniciará el mismo 27 de febrero, mientras que la distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 2029. No obstante, conservará indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. El BOE precisa, asimismo, que una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E., podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. El escritor Juan Muñoz, autor de obras como 'Fray Perico y su borrico' y 'El pirata Garrapata', falleció el 27 de febrero de 2023, a los 93 años. Nació el 13 de mayo de 1929 en Atocha, Madrid. Fue maestro y fundó varias escuelas junto a dos de sus hermanos, Pepe y Luis. El último libro de Muñoz publicado ha sido 'El pirata Garrapata en Marte', "una aventura disparatada con juegos de palabras, nombres que riman y que no se te olvidan; carteles y mensajes secretos que te hacen parte de la historia; olores apestosos, sabores odiosos, comidas repugnantes, latas caducadas; piedras, meteoritos, ojos y orejas de marcianos, arañas", en palabras del propio autor. "Me emociona ver que aquellos lectores de los ochenta y noventa, ahora adultos, recuperan las muy leídas ediciones de Barco de Vapor para sus hijos y sobrinos. Es una gran satisfacción ver que sus hijos se divierten tanto como ellos y que los chicos piden nuevas aventuras", señalaba Muñoz en la última Feria del Libro de Madrid a la que acudió a firmar ejemplares. En 1966 obtuvo el premio Doncel por su cuento 'Las tres piedras'. En la época en la que impartía clases en una escuela de la calle Toledo, un inspector le regaló el libro de 'Las florecillas de San Francisco', el cual se convertiría el germen de su obra más importante Fray Perico y su borrico, con la que ganó el Premio SM El Barco de Vapor en 1980. 'Fray Perico' ha vendido más de un millón y medio de libros, ha sido traducido a muchos idiomas e incluso se utiliza en Japón para enseñar el castellano. En 1982 ve la luz otro de sus libros más importantes, 'El pirata Garrapata'. Con los años, Juan Muñoz convirtió a sus dos personajes en protagonistas de dos sagas que se han convertido en los dos títulos más vendidos de la colección El Barco de Vapor de SM. De 'Fray Perico y su borrico' se han alcanzado las 71 ediciones y de 'El pirata Garrapata' las 64 ediciones.