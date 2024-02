Blanca Romero desvela cómo es la relación de su hija Lucía Rivera con la novia de su padre, María Cerqueira

Apasionada de la moda aunque hace años que se bajó de las pasarelas, Blanca Romero ha aprovechado su paso por Madrid para asistir a la MBFWM. La concursante de 'Masterchef Celebrity' ha arropado a la diseñadora Isabel Sanchís en su desfile junto a otros rostros conocidos como Jaydy Michel, Anna Ferrer Padilla o Mariló Montero, con las que ha compartido risas en el front row. Y teniendo en cuenta que vive en Asturias y tan solo viene a la capital por motivos profesionales, no hemos dejado pasar la oportunidad de preguntarle por su hija Lucía Rivera y la relación que mantiene con la novia de su padre Cayetano Rivera, la portuguesa María Cerqueira Gomes. "Hacía que no venía aquí desde hace una década, estaba en el monte criando a mi hijo y la verdad es que vengo emocionada, es como maravilloso porque de repente ahora todo me causa una sensación y una ilusión... No hay nada como alejarse un tiempo para volver a vivir las veces como las primeras veces" ha apuntado muy ilusionada, reconociendo lo especial que ha sido volver a la pasarela Cibeles tantos años después. Dejando la puerta abierta a volver a desfilar porque como reconoce la moda "me apasiona", Blanca ha confesado que los nervios son mayores cuando ve a Lucía subida a una pasarela: "A tí te entra el nervio al principio pero al tercer, cuarto o quinto desfile ya te sueltas y ya te da igual, pero cuando la ves a ella, pasas el nervio porque sabes lo que está pasando" asegura. Y precisamente sobre su hija y el 'buen rollo' que tiene con la nueva pareja de su padre -cuando con Eva González siempre tuvo un trato súper distante- Blanca ha revelado que Lucía le habla "maravillas" de María Cerqueira. "Está encantada" apunta. "Yo soy cero cotilla y no le pregunto nada a la cría, voy a lo mío y nunca me pronuncié, pero vamos que me encanta ver a todo el mundo feliz y que sea duradero" ha asegurado cuando le hemos preguntado por el gran momento que vive su exmarido con la portuguesa.