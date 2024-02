Biden pide un alto el fuego temporal para evacuar a los rehenes antes de la ofensiva de Israel sobre Rafá

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este viernes que se selle un alto el fuego temporal para poder evacuar a los rehenes que continúan bajo cautiverio de Hamás antes de la operación a gran escala que Israel tiene previsto desplegar en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. "Tiene que haber un alto el fuego temporal para sacar a los rehenes", ha reclamado el presidente Biden cuando se le ha preguntado en una rueda de prensa que había sido convocada para hablar sobre la reciente y sorpresiva muerte del opositor al Kremlin Alexei Navalni en un centro penitenciario del ártico ruso. "Mientras tanto, espero que los israelíes no realicen ninguna gran invasión terrestre. Creo que no sucederá", ha confiado Biden, quien ha recordado que entre los más 100 rehenes que continúan en Gaza hay ciudadanos estadounidenses. "Mi esperanza y expectativa es que consigamos este acuerdo de rehenes y traigamos a los estadounidenses a casa. El acuerdo se está negociando ahora y veremos adónde nos lleva", ha dicho. En paralelo, la Casa Blanca ha emitido un comunicado acerca del encuentro en Múnich, Alemania, que ha mantenido la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el presidente de Israel, Isaac Herzog, a quien le ha transmitido "la importancia de proteger a los civiles" y "aumentar la asistencia humanitaria" en Gaza. "La vicepresidenta reafirmó la posición de la Administración Biden-Harris de que una operación militar en Rafá no debería llevarse a cabo sin un plan creíble y aplicable para garantizar la seguridad y el apoyo a los más de un millón de personas que se refugian allí", dice el comunicado. Harris también le ha recordado a Herzog la postura estadounidense de que Israel debe asegurarse de que no se produce el desplazamiento forzoso de la población de Gaza y que "los palestinos deben disfrutar de su derecho a la libertad, la dignidad, la seguridad y la autodeterminación". Actualmente hay alrededor de 1,5 millones de palestinos en Rafá sin saber a dónde ir tras huir previamente de otras áreas del norte del enclave. A pesar de que la comunidad internacional ha endurecido el tono contra Israel al advertir de las consecuencias catastróficas que tendría un ataque a gran escala, el Gobierno asegura que en la zona se halla uno de los últimos bastiones de Hamás.