Apple elimina las aplicaciones web de iOS en la UE

Apple ha eliminado las aplicaciones web en iPhone debido a que con los cambios que ha hecho en iOS para adaptarse a la Ley de Mercados Digitales no puede asegurar la seguridad ni la privacidad de los usuarios. Las aplicaciones web son el resultado de guardar en la página de inicio una página web, que adquiere una funcionalidad similar a la de una 'app', ya que funciona independientemente del navegador (Safari, en este caso), lo que hace que tenga menos opciones de navegación. En iOS, estas aplicaciones web están construidas sobre WebKit, el motor que impulsa Safari, y cuentan con una arquitectura de seguridad para que la integración en la página de inicio del iPhone sea igual de segura que en el caso de una aplicación. Apple ha decidido retirar el soporte para las aplicaciones web para los usuarios de los países miembros de la Unión Europea, debido a la Ley de Mercados Digitales, como explica en una actualización de la página dedicada a la distribución de 'apps' en esta región. La compañía cita los cambios que ha tenido que implementar en su sistema operativo móvil para adaptarse a la nueva legislación como la causa de su desaparición, ya que la apertura a de iOS para aceptar la distribución alternativa de aplicaciones y de navegadores tiene un impacto en la seguridad y la privacidad. Dado que los desarrolladores podrán usar sus propios motores de navegación en iOS, las aplicaciones web ya no estarán construidas sobre WebKit ni tendrán disponibles las protecciones que ofrece: el aislamiento del almacenamiento y la aplicación de notificaciones del sistema para acceder a capacidades que afectan la privacidad por sitio. Sin estas protecciones, Apple afirma que "las aplicaciones web maliciosas podrían leer datos de otras aplicaciones web y recuperar sus permisos para obtener acceso a la cámara, el micrófono o la ubicación sin el consentimiento del usuario" y que "los navegadores también podrían instalar aplicaciones web en el sistema sin el conocimiento y el consentimiento del usuario". Garantizar la seguridad y privacidad de las aplicaciones web en el nuevo contexto requeriría la construcción de "una arquitectura de integración completamente nueva", que no va a desarrollar por entender que "no es práctica de llevar a cabo dadas las otras demandas de la DMA y la muy baja adopción de la tecnología por parte de los usuarios". En lugar de las aplicaciones web, la compañía ha implementado un marcador que permitirá a los usuarios acceder a una página web desde la página de inicio "con un impacto mínimo en su funcionalidad".