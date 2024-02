Anita Matamoros nos desvela qué le parece el cambio de look de su hermana Laura

Anita Matamoros se ha dejado ver este jueves en el desfile de SIMORRA, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y nos ha confesado que es un evento que no se podía perder porque la marca "me encanta, los diseños son maravillosos, elegantes, novedosos y las texturas son maravillosas, las formas... es una marca que me gusta mucho en realidad". Pregunta obligada la que ha tenido que escuchar sobre el romance de su amiga Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, a lo que nos ha dejado claro que "no tengo nada que responderte" porque "no he hablado con ella y no sé nada más allá" y, además, al actor "no le conozco" y por lo tanto "no tengo ni idea" de como es. Eso sí, la hija de Makoke nos ha comentado que, a pesar de no saber qué relación hay entre ambos, siempre se alegrará por alguien que encuentre el amor: "Yo me alegro por todo el que... ¡viva el amor!". La influencer también nos ha confesado qué le parece el cambio de look de su hermana Laura... y no le puede gustar más, de hecho nos ha contado que ella también lo tiene en mente: "Me encanta, o sea... es que yo se lo vi a Dualipa y pensé 'quiero este pelo, en septiembre me lo pongo' y cuando vi que mi hermana se había hecho el cambio de look, la llamo y digo 'no, voy a ir igual que tú', la veo como rompedora, me encanta". Por último, en cuanto a cómo ve a su hermana, nos ha desvelado que "muy bien, centrada en ella, con el deporte, el trabajo, los niños"... una situación muy parecida a la suya ya que aunque "empecé el año muy mal" ahora nos aseguraba que "estoy en un buen momento y estoy muy positiva".