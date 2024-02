Alma Bollo, primeras palabras tras confirmar su embarazo

El pasado 14 de febrero, coinciendo con el día de los enamorados, Alma Bollo confirmaba con un precioso vídeo con su hija Jimena (4) lo que se había convertido en un secreto a voces: ¡Está embarazada por segunda vez y en los próximos meses se convertirá en madre de nuevo! Aunque no era un bebé buscado, tanto la hija de Raquel Bollo como su novio -un joven llamado Miguel con el que lleva dos años de discreta relación- están encantados con la llegada de este nuevo miembro de la familia, cuyo sexo se desconoce por el momento. Una vez superado el primer trimestre de gestación, y demostrando que se encuentra a las mil maravillas y no piensa bajar el ritmo hasta la recta final del embarazo, la influencer ha reaparecido en un evento publicitario en Madrid. Sonriente y presumiendo de su casi todavía impercetible barriguita, Alma ha agradecido las felicitaciones de la prensa pero, fiel a su hermetismo en lo que a su vida privada se refiere, ha evitado dar ningún detalle sobre el momento tan especial que está viviendo. "Me sabe muy mal por vosotros chicos pero nunca digo nada. Solo gracias y todo, pero de verdad que no voy a decir nada" ha afirmado, reconociendo con una sonrisa que evidencia su ilusión que si todavía no se le nota nada que está esperando un bebé es porque "tengo 24 años y eso influye". Tras conocer la nueva colección cápsula que Penélope y Mónica Cruz han diseñado para Geox, Alma abandonaba el lugar acompañada por una amiga que no dudó en ejercer de 'guardaespaldas' y responder por ella a las preguntas de la prensa sobre su embarazo: "Está muy bien, está todo fantástico. La vida es fantástica en general. Mírala ella lo bien que está, está guapísima" ha asegurado mientras la hija de Raquel Bollo sonreía dejando en el aire si ya conoce el sexo de su bebé, qué nombres bajaran y cómo se ha tomado su madre la noticia de su embarazo.